أمير هشام: الزمالك حقق مكاسب مالية كبيرة.. ومكافآت كبيرة للاعبين

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك حقق مكاسب مالية بعد الصعود لنهائي الكونفدرالية، وضمن الفريق على الأقل الحصول على مليوني دولار، وستكتمل لـ4 مليون دولار حال التتويج باللقب القاري.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti : الوصول لنصف النهائي كان يضمن لنادي الزمالك الحصول على مليون وربع المليون دولار".

وأضاف: "هناك مكافآت كبيرة سيتم صرفها للاعبين والجهاز الفني بشكل فوري، من أجل تحفيز اللاعبين في مرحلة هامة، قبل المواجهات الحاسمة محليًا وقاريًا".

وواصل: "ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، أبلغ عمر جابر قائد الفريق بأنه سيقوم بصرف مكافآت فورية، ووعد بالمزيد حال حصد اللقب القاري".