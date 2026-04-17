الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

قلبه توقف وأصيب بنزيف.. عادل حمودة يكشف حالة هاني شاكر

سعيد فراج

تحدث الكاتب الصحفي عادل حمودة، عن الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، الذي يتلقى العلاج في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة الحالية. 

وقال عادل حمودة، في حلقته، إنه بحث عن الحالة الصحية لـ هاني شاكر، وتوصل لمعلومات دقيقة، إذ أصيب هاني شاكر بنزيف حاد في القولون، ونُقل إلى إحدى المستشفيات في القاهرة وتدخلوا بالمنظار لإيقاف نزيف القولون، وبالفعل توقف.

وتابع عادل حمودة، أنه في اليوم التالي عاد النزيف لـ هاني شاكر، بشكل حاد جدًا فتدخل الأطباء لإزالة القولون، وبسبب تداعي الحالة توقف قلب هاني شاكر من 7 إلى 8 دقائق، ولكنه أسترد الحياة بعد حدوث شئ أقرب للمعجزة السماوية. 

واستطرد عادل حمودة، أنه ترتب على ما سبق نقص في الأكسجين لدى هاني شاكر، ما أثر على الحركة والنطق لديه لبعض الوقت، ولكنه استعادهما مع الوقت، مشيدًا بموقف زوجته السيدة نهلة التي لم تتركه طوال رحلة علاجه حتى الآن. 

وأوضح عادل حمودة، أن ما سبق أدى إلى ارتشاح في الرئتين لدى هاني شاكر، مشيرًا إلى أن تكرار العمليات الجراحية التي أجراها مؤخرًا أيضًا أثرت على حالته النفسية قبل الوعكة الصحية. 

وأضاف عادل حمودة، أن المستشفى المتواجد فيها هاني شاكر، في باريس لها خبرة طويلة في علاح ما بعد الأزمات التي تحدث للجهاز الهضمي، وهو الآن في عملية تأهيل لاستعادة حالته كما قبل. 

وفي شهر مارس الماضي، أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية فى بيان صحفي عن تحسن الحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر، مؤكدًا خروجه من العناية المركزة وبدء مرحلة العلاج الطبيعي، بعد اتصال جمعه مع زوجته مدام نهلة توفيق.

وأوضح أن هذه الخطوة تعد مؤشرًا إيجابيًا على تعافي الفنان، مشيرًا إلى أنه يتابع حالته بشكل مستمر بالتواصل مع أسرته، خاصة زوجته مدام نهلة توفيق، كما عبر عن تمنياته بعودته سريعًا إلى مصر واستئناف نشاطه الفني بين جمهوره ومحبيه.

وأكد مصطفى كامل أن الوسط الفني كله يترقب عودة هاني شاكر، داعيًا له بالشفاء التام والرجوع سالمًا لأرض الوطن في أقرب وقت.

وتوجه مؤخرا الفنان هاني شاكر إلى فرنسا لاستكمال بعض الفحوصات الطبية والاطمئنان بشكل كامل على حالته الصحية، وذلك وفقًا لتوصيات الفريق الطبي المعالج.

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

