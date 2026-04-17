كاميرات لا تنام.. محمد موسى يكشف تفاصيل سقوط متهم إثارة الذعر خلال ساعات

أشاد الإعلامي محمد موسى بسرعة تحرك الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، بعد واقعة الاعتداء على سيدتين وإثارة الذعر في الشارع، مؤكدًا أن ما حدث يعكس يقظة وزارة الداخلية وقدرتها على التعامل الحاسم مع مثل هذه الجرائم.



أداة حاسمة في كشف ملابسات الجرائم

وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن كاميرات المراقبة أصبحت أداة حاسمة في كشف ملابسات الجرائم، حيث ساهمت في رصد الواقعة وتحديد هوية المتهم خلال وقت قصير، ما مكن رجال الأمن من تتبعه وضبطه سريعًا، وإعادة الحق لأصحابه.

تراجع خطير في بعض القيم

وأشار موسى إلى أن الحادث يكشف عن تراجع خطير في بعض القيم المجتمعية، خاصة مع تكرار وقائع الاعتداء في الشارع، مؤكدًا أن مثل هذه السلوكيات تتطلب مواجهة حازمة لتأمين المواطنين وردع الخارجين عن القانون.



استجابة الأجهزة الأمنية

وأكد أن استجابة الأجهزة الأمنية السريعة تعكس جاهزية عالية، ورسالة واضحة بأن أي محاولة لترويع المواطنين سيتم التعامل معها بمنتهى القوة والحسم، مشددًا على أن هيبة الدولة خط أحمر لا يمكن المساس به.



واختتم موسى حديثه بتوجيه تحية لرجال وزارة الداخلية، مؤكدًا أنهم يواصلون جهودهم لحماية المجتمع، وأن القانون سيظل السلاح الأقوى في مواجهة كل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن المواطنين.

