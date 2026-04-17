وزير الداخلية اللبناني: لا نقبل فرض شروط على الدولة وبسط سلطتها أولوية

أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار عقب لقائه مع الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون اليوم / الجمعة/، أنه جرى بحث مختلف الأوضاع المستجدة، مشيراً إلى استمرار التواصل خلال الفترة الماضية، ولا سيما في اليومين الماضيين ومشيداً بالجهود التي بذلها الرئيس عون للتوصل إلى وقف إطلاق النار ووقف النزيف الذي شهده لبنان.

وأثنى الحجار على التنسيق الوثيق بين رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة ومجلس النواب، إضافة إلى جهود الدول الصديقة والشقيقة التي ساهمت في الوصول إلى التهدئة، معرباً عن أمله في أن تحمل المرحلة المقبلة الخير للبنان. ولفت إلى أن التحديات كبيرة، إلا أن الدولة تعمل على مواجهتها، بدءاً من استعادة الأراضي وتأمين الانسحاب الكامل ووقف الاعتداءات، وصولاً إلى إعادة الأسرى وبدء إعادة الإعمار وعودة الحياة الطبيعية في مختلف المناطق.

وشدد الحجار على أن أولوية الدولة في المفاوضات كانت وقف إطلاق النار، مؤكداً رفض لبنان فرض أي شروط عليه، ومشيراً إلى أن بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية يبقى الهدف الأساسي. كما أوضح أن الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها بحصر السلاح بيد الدولة، مع مراعاة الحفاظ على الوحدة الداخلية واحتضان جميع اللبنانيين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب التكاتف والتفكير المشترك لبناء دولة واحدة بقرار موحد، بعيداً عن الانقسامات والحروب التي أنهكت البلاد.