الداخلية تكشف حقيقة تعدي مجموعة من الأشخاص على آخر بالضرب في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور، مدعوم بصورة، تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من تعدي عدد من الأشخاص عليه بالضرب، وسرقة مبلغ مالي منه، والادعاء بتقاعس الأجهزة الأمنية في البحيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، رغم تقدمه بعدة بلاغات.

وبالفحص؛ أمكن تحديد القائم على النشر (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص)، وبسؤاله؛ أفاد بوجود خلافات عائلية بينه وبين (شقيقه - خاله - نجل خاله) جميعهم مقيمون بذات الدائرة، ونفى تعديهم عليه أو سرقة مبالغ مالية منه أو تقدمه ببلاغات سابقة ضدهم، وأنه كان يهدف من المنشور للإساءة لهم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.