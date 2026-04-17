طريقة عمل كيكة الكوكيز بالشوكولاتة في المنزل.. بخطوات سهلة وطعم غني

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات حلويات سهلة وسريعة، تجمع بين الطعم المميز والتكلفة البسيطة، وتعد “كيكة الكوكيز بالشوكولاتة” من أبرز هذه الوصفات التي حققت انتشارًا واسعًا.

وقدمت الشيف أميرة شنب، طريقة مبتكرة لتحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات واضحة، تمنحك نتيجة تضاهي أشهر محلات الحلويات.

طريقة عمل كيكة الكوكيز بالشوكولاتة

مكونات كيكة الكوكيز بالشوكولاتة:

120 جرام زبدة غير مملحة

نصف كوب + 2 ملعقة كبيرة سكر بني

بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

كوب ونصف دقيق (أرز أو شوفان)

100 جرام شوكولاتة

للحشوة:

250 جرام شوكولاتة غامقة مذابة

طريقة التحضير خطوة بخطوة:

ـ لتجهيز الخليط : تُخفق الزبدة مع السكر البني جيدًا حتى يصبح الخليط ناعمًا وكريمي القوام.

ـ إضافة المكونات السائلة: يُضاف البيض والفانيليا مع التقليب المستمر حتى يتجانس الخليط.

ـ لتحضير العجينة: يُضاف الدقيق تدريجيًا مع الخلط حتى تتكون عجينة متماسكة وسهلة التشكيل.

ـ لإضافة الشوكولاتة: تُضاف قطع الشوكولاتة إلى العجينة وتُقلب جيدًا لضمان توزيعها.

ـ يُوضع نصف كمية العجين في قالب مناسب ويتم فردها

ـ تُضاف الحشوة من الشوكولاتة المذابة، ويُغطى بباقي العجين

ـ تُخبز في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة

نصائح لنجاح كيكة الكوكيز

ـ استخدام زبدة بدرجة حرارة الغرفة لسهولة الخفق

ـ عدم المبالغة في الخَبز للحفاظ على القوام الطري

ـ يمكن استبدال الدقيق حسب المتوفر (أرز أو شوفان)

ـ تقديمها دافئة لنتيجة أفضل ومذاق غني