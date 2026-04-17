الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طريقة عمل كيكة الكوكيز بالشوكولاتة في المنزل.. بخطوات سهلة وطعم غني

آية التيجي

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات حلويات سهلة وسريعة، تجمع بين الطعم المميز والتكلفة البسيطة، وتعد “كيكة الكوكيز بالشوكولاتة” من أبرز هذه الوصفات التي حققت انتشارًا واسعًا. 

وقدمت الشيف أميرة شنب، طريقة مبتكرة لتحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات واضحة، تمنحك نتيجة تضاهي أشهر محلات الحلويات.

مكونات كيكة الكوكيز بالشوكولاتة:
120 جرام زبدة غير مملحة
نصف كوب + 2 ملعقة كبيرة سكر بني
بيضة
ملعقة صغيرة فانيليا
كوب ونصف دقيق (أرز أو شوفان)
100 جرام شوكولاتة
للحشوة:
250 جرام شوكولاتة غامقة مذابة

طريقة التحضير خطوة بخطوة:
ـ لتجهيز الخليط : تُخفق الزبدة مع السكر البني جيدًا حتى يصبح الخليط ناعمًا وكريمي القوام.

ـ إضافة المكونات السائلة: يُضاف البيض والفانيليا مع التقليب المستمر حتى يتجانس الخليط.
ـ لتحضير العجينة: يُضاف الدقيق تدريجيًا مع الخلط حتى تتكون عجينة متماسكة وسهلة التشكيل.

ـ لإضافة الشوكولاتة: تُضاف قطع الشوكولاتة إلى العجينة وتُقلب جيدًا لضمان توزيعها.

ـ يُوضع نصف كمية العجين في قالب مناسب ويتم فردها
ـ تُضاف الحشوة من الشوكولاتة المذابة، ويُغطى بباقي العجين
ـ تُخبز في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة

نصائح لنجاح كيكة الكوكيز

ـ استخدام زبدة بدرجة حرارة الغرفة لسهولة الخفق
ـ عدم المبالغة في الخَبز للحفاظ على القوام الطري
ـ يمكن استبدال الدقيق حسب المتوفر (أرز أو شوفان)
ـ تقديمها دافئة لنتيجة أفضل ومذاق غني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

ترشيحاتنا

النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن

نائب يقترح منصة إلكترونية موحدة لتراخيص الأنشطة الصناعية لسرعة الإجراءات وزيادة الانتاج

عمالة

حبس وغرامة للمخالفين.. شروط جديدة لالحاق المصريين للعمل بالخارج طبقا للقانون

النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

وكيل زراعة النواب يُحدد خارطة طريق التعامل مع انخفاض أسعار النفط عالمياً

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد