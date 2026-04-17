زي المطاعم والكافيهات.. طريقة عمل مكرونة بالسلمون

مكرونة بالسلمون من الأكلات التي يفضل بعض الأشخاص تناولها في الكافيهات والمطاعم نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ والمختلف عن الأطباق الأخرى.

قدمت الشيف نورا الساداتعلى قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مكرونة بالسلمون في البيت ..

مقادير مكرونة بالسلمون



● مكرونة شرائط مسلوقة

● سلمون ستيك

● ثوم

● ملح

● فلفل أسود

● كمون

● عسل أبيض

● شطة مجففة

● شطة

● بابريكا

● جوزة الطيب

● أوريجانو

● فلفل أحمر حار

● زيت زيتون

● زبدة

● جبنة بارميزان مبشورة

● كريمة طبخ

● بصل أخضر

● كزبرة خضراء

طريقة تحضير مكرونة بالسلمون



تتبل شرائح السلمون بالملح والفلفل والكمون والعسل والثوم والشطة الناعمة وجوزة الطيب

تشوح في الزيت في إناء على النار من ناحية الجلد

تقلب على الوجه الآخر وتترك على النار حتى تمام النضج

يشوح الثوم فى نفس الإناء مع الزبدة على النار

يضاف الفلفل الحار وباقي خليط التتبيلة والبصل الأخضر والبابريكا والكمون والملح والكزبرة الخضراء والأوريجانو والشطة المجففة

تضاف الكريمة والجبنة المبشورة

تضاف المكرونة المسلوقة ويقلب كل الخليط

تغرف المكرونة مع السلمون فى طبق التقديم

تزين وتقدم .