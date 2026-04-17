طعم لذيذ.. طريقة عمل الإندومي بالمكرونة الإسباجتي في البيت

تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة سريعة لتحضير الإندومي في المنزل باستخدام مكونات متوفرة، ويمكن استبدال الإندومي الجاهز بالمكرونة الإسباجتي للحصول على نفس المذاق تقريبًا وبطريقة صحية أكثر.



المكونات:



1 كوب مكرونة إسباجتي

1 ملعقة صغيرة زيت

1 فص ثوم مفروم (اختياري)

1 ملعقة صغيرة صويا صوص أو ملح حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

بهارات (بابريكا – شطة حسب الرغبة)

مكعب مرقة (اختياري)

خضار أو بيض أو دجاج حسب المتاح

طريقة التحضير: في البداية تسلق المكرونة الإسباجتي في ماء مغلي حتى تنضج، ثم تُصفى جيدًا.



في مقلاة على النار، يُسخن الزيت ويُضاف الثوم حتى يأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا، ثم تُضاف المكرونة مع التقليب.

بعد ذلك تُضاف التوابل والصويا صوص أو الملح والبهارات، ويمكن إضافة مكعب مرقة لتعزيز الطعم.



يمكن إضافة خضار سوتيه أو بيضة أو قطع دجاج لإعطاء قيمة غذائية أعلى، مع التقليب حتى تمتزج المكونات جيدًا.





يمكن التحكم في درجة التوابل حسب الرغبة للحصول على طعم مشابه للإندومي الجاهز ولكن بطريقة منزلية صحية أكثر.