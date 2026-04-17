بدل ما تشتري.. طريقة عمل كرواسون في البيت

الكرواسون من المعجنات التي يعشق تناولها الكبار و الصغار مما يدفع الكثير إلي شرائها من المحلات و الأسواق، فيمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق رائع.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل الكرواسون فيما يلي….

مقادير الكرواسون



● 3 كوب دقيق

● رشة ملح

● 1 ملعقة كبيرة سكر

● ¼ كوب زبدة

● 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

● ½ كوب لبن

● ماء للعجن

● زبدة للفرد

الوجه:

● بيضة

● فانيليا



طريقة تحضير الكرواسون



تخلط جميع المكونات الجافة معا

يضاف الحليب والزبدة ونقلب

يضاف الماء تدريجيا حتى تتشكل عجينة ناعمة طرية

تترك لتختمر حوالي ساعة

تفرد العجينة على شكل مستطيل وتدهن بالزبدة

تلف روول وتفرد مستطيل مرة اخرى

تقطع الى مثلثات وتلف رول بداية من قاعدة المثلث

يترك ليختمر ويتضاعف حجمه

يدهن الوجه بالبيض والفانيلا

يخبز في الفرن حتى يصبح ذهبي اللون