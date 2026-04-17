الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

فطيرة التفاح في المنزل.. وصفة سهلة بمذاق ينافس المحلات

ريهام قدري

فطيرة التفاح من أشهر الحلويات العالمية التي يفضلها الكبار والصغار، وتتميز بمذاقها الدافئ ورائحتها الشهية، خاصة عند تقديمها مع الآيس كريم.

 وفيما يلي طريقة سهلة لتحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات مضمونة.

المكونات:

2 كوب دقيق

نصف كوب زبدة باردة

ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

ماء بارد للعجن

للحشوة:

4 حبات تفاح مقطع

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة نشا

فانيليا حسب الرغبة

طريقة التحضير: في البداية، يتم خلط الدقيق مع السكر والملح، ثم تُضاف الزبدة الباردة وتُفرك جيدًا حتى يصبح الخليط رملي القوام، ثم يُضاف الماء تدريجيًا حتى تتكون عجينة متماسكة، وتُترك في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

وفي وعاء آخر، تُخلط شرائح التفاح مع السكر والقرفة وعصير الليمون والنشا والفانيليا.

بعد ذلك، تفرد نصف كمية العجينة في قالب، وتُضاف الحشوة، ثم تُغطى بباقي العجينة سواء بشكل كامل أو على هيئة شرائح. يُدهن الوجه بقليل من الحليب أو البيض للحصول على لون ذهبي.

تخبز الفطيرة في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة تتراوح بين 35 إلى 45 دقيقة، حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.

يمكن تقديم فطيرة التفاح دافئة مع كرة من آيس كريم الفانيليا لمذاق أكثر تميزًا.

