الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

مواد سامة في منزلك .. تحذيرات جديدة من مخاطر خفية تهدد صحتك

مواد كيميائية خطيرة في الأثاث والأجهزة
آية التيجي

كشفت تقارير صحفية حديثة عن مخاطر صحية محتملة ناتجة عن التعرض اليومي لبعض المواد الكيميائية الموجودة داخل المنازل، والتي قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وعلى رأسها السرطان واضطرابات المناعة.

وبحسب ما نشرته صحيفة Daily Mail، حذر خبراء من أن العديد من المنتجات المنزلية الشائعة تحتوي على ما يُعرف بـ"المواد الكيميائية الأبدية" (PFAS)، إلى جانب مواد أخرى تُستخدم في مقاومة الاشتعال، والتي قد تتراكم داخل الجسم مع مرور الوقت.

وتشير الدراسات إلى أن الأرائك والمفروشات المنزلية تحتوي على مواد مثبطة للاشتعال، تُستخدم للحد من الحرائق، لكنها قد تتسرب تدريجيًا إلى الهواء والغبار داخل المنزل.

وأكد خبراء أن استنشاق هذه المواد أو ملامستها قد يرتبط بـ:
ـ اضطرابات هرمونية
ـ مشكلات في الخصوبة
ـ زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

كما حذر متخصصون من أن رائحة الأثاث الجديد قد تكون مؤشرًا على انبعاث مواد كيميائية ضارة.

مياه الشرب.. مصدر خفي للتلوث

وتُعد مياه الشرب واحدة من أبرز طرق التعرض للمواد الكيميائية، خاصة مركبات PFAS، التي لا تتحلل بسهولة وتبقى في البيئة لفترات طويلة.

ويرتبط التعرض المستمر لهذه المواد بـ:
ـ ضعف الجهاز المناعي
ـ اضطرابات هرمونية
ـ زيادة خطر الإصابة بالسرطان

وينصح الخبراء باستخدام فلاتر المياه لتقليل نسبة هذه المواد.

أدوات المطبخ والتغليف تحت المجهر

وتُستخدم المواد الكيميائية نفسها في:
ـ أواني الطهي غير اللاصقة
ـ عبوات الوجبات السريعة
ـ أكياس الفشار الجاهز

ومع ارتفاع درجات الحرارة، قد تنتقل هذه المواد إلى الطعام، مما يزيد من مخاطرها الصحية على المدى الطويل.

مستحضرات التجميل والعناية الشخصية

لم تقتصر المخاطر على الأدوات المنزلية فقط، بل امتدت إلى منتجات التجميل، حيث تحتوي بعض مستحضرات:
كريمات البشرة
أحمر الشفاه
الماسكارا
على مركبات كيميائية قد تُمتص عبر الجلد، ما يساهم في زيادة التعرض اليومي لهذه المواد.

الملابس والأقمشة المقاومة للماء

وتُستخدم المواد الكيميائية أيضًا في صناعة الملابس المقاومة للماء والبقع، مثل:
الجواكت
السجاد
المفروشات
وقد تنتقل هذه المواد إلى الجلد أو البيئة أثناء الاستخدام والغسيل.

الغبار المنزلي.. خطر غير مرئي

مع مرور الوقت، تتراكم المواد الكيميائية داخل غبار المنزل، ما يجعل التعرض لها مستمرًا، خاصة للأطفال.

كما أشار أطباء إلى أن بعض المنظفات المنزلية والمعقمات قد تحتوي على مركبات تؤثر على الجهاز التنفسي، وقد ترتبط بأمراض مثل:
حساسية الصدر
أمراض الرئة المزمنة

نصائح لتقليل المخاطر داخل المنزل

ـ تهوية المنزل بشكل جيد يوميًا
ـ استخدام فلاتر مياه عالية الجودة
ـ تجنب تسخين الطعام داخل عبوات بلاستيكية
ـ اختيار منتجات خالية من المواد الكيميائية الضارة
ـ تنظيف المنزل بانتظام لتقليل تراكم الغبار

