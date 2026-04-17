الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل تنظيف المنزل ليلا يجلب الفقر لأهل البيت؟.. أمين الفتوى يجيب

تنظيف البيت
محمد شحتة

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول ما يتردد عن أن تنظيف المنزل ليلًا يجلب الفقر، مؤكدًا أن هذا الكلام لا أصل له في الشرع، ولم يثبت عن النبي أو في النصوص الصحيحة ما يدل على أن القيام بأعمال المنزل ليلًا يسبب الفقر.

هل تنظيف المنزل ليلًا يجلب الفقر لأهل البيت؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له، أن مثل هذه المعتقدات من الأمور الشائعة بين الناس لكنها غير صحيحة، ولا ينبغي ربطها بالدين دون دليل.

وأشار إلى أن الأولى والأفضل أن تُنجز أعمال المنزل في النهار، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾، موضحًا أن النهار هو وقت السعي والعمل، بينما الليل للسكون والراحة.

وأضاف أن تنظيم الوقت بشكل مناسب يساعد الإنسان على التفرغ في الليل للعبادة وذكر الله تعالى، وهو ما يُحقق التوازن بين متطلبات الحياة والطاعة.

وأكد أنه إذا اضطرت المرأة أو أي شخص لتنظيف المنزل ليلًا بسبب ظروف معينة، فلا حرج في ذلك، ولا علاقة له بالفقر أو ضيق الرزق، لأن هذه الأمور بيد الله وحده.

دعاء إذا تركه صاحبه أصيب بالفقر

وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير ادارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إنه ليس من الأدب أن يعلى الأبناء صوتهم على والديهم فى الكلام.
وأضاف ممدوح، فى لقائه على إحدى الفضائيات، أن من أسباب جلب الفقر لصاحبه، هو ترك الدعاء للوالدين، فضلا عن الذى يرفع يده عليهم أو يؤذيهم بلسانه، مطالبا أن يقبل كل الأبناء أيدى وأرجل والديهم حتى ينال الثواب والأجر العظيم.
 

