قطارات تالجو بحري وقبلي.. مواعيد وأسعار التذاكر اليوم السبت 18-4-2026

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن جدول تشغيل قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة على خطوط الوجهين البحري والقبلي لليوم السبت 18 أبريل 2026، مع التأكيد على ضرورة الحجز المسبق قبل السفر، حيث تأتي هذه الخدمة ضمن خطة الهيئة لتطوير الأسطول وتقديم تجربة سفر عالمية تجمع بين السرعة والرفاهية، وأهابتِ الهيئة بالمسافرين ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات الموضحة على التذاكر، حفاظًا على سلامتهم وتيسيرًا لحركة القطارات.

مواعيد قطار تالجو اليوم

أولاً: خط (القاهرة - الإسكندرية) والعودة

المواعيد من محطة القاهرة

ـ القطار رقم 2025: يتحرك الساعة 8:00 صباحاً ويصل الإسكندرية الساعة 10:30 صباحاً.

ـ القطار رقم 2023: يتحرك الساعة 2:00 ظهراً ويصل الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.

ـ القطار رقم 2027: يتحرك الساعة 7:00 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

المواعيد من محطة الإسكندرية

ـ القطار رقم 2024: يتحرك الساعة 2:00 ظهراً ويصل القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

ـ القطار رقم 2026: يتحرك الساعة 6:50 مساءً ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

ـ القطار رقم 2022: يتحرك الساعة 7:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 9:30 مساءً (علماً بأنه يتحرك 9:00 صباحاً في أيام الجمعة والعطلات).

أسعار التذاكر

ـ الدرجة الأولى: 400 جنيه.

ـ الدرجة الثانية: 275 جنيهاً.

ثانياً: خط (القاهرة - أسوان) والعودة

مواعيد التحرك والوصول

ـ القطار رقم 2030 (من القاهرة): يقوم الساعة 7:00 مساءً ويصل أسوان الساعة 6:40 صباح اليوم التالي.

ـ القطار رقم 2031 (من أسوان): يقوم الساعة 7:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباحاً.

ـ محطات الوقوف بالصعيد: (الجيزة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، إدفو، كوم أمبو، وصولاً إلى أسوان).

أسعار التذاكر المتجهة جنوباً

ـ إلى محافظة أسوان، إدفو، وكوم أمبو: 1000 جنيه للدرجة الأولى، و750 جنيهاً للدرجة الثانية.

ـ إلى محافظة الأقصر: 880 جنيهاً للدرجة الأولى، و550 جنيهاً للدرجة الثانية.

ـ إلى محافظة قنا: 770 جنيهاً للدرجة الأولى، و500 جنيه للدرجة الثانية.

ـ إلى محافظة سوهاج: 710 جنيهات للدرجة الأولى، و500 جنيه للدرجة الثانية.

ـ إلى محافظتي أسيوط والمنيا: 500 جنيه للدرجة الأولى، و350 جنيهاً للدرجة الثانية.