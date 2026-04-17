الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإسباني والروسي والمكيف.. مواعيد قطارات أسوان اليوم الجمعة 17-4-2026

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
محمد عبد الفتاح

ينشر “صدى البلد” مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الجمعة 17-4-2026 والتي تتنوع فيها رحلات القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقاً لنوع القطار.

ويُفضّل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج.

أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة؛ فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات.

وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات، مما يُقلّل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة.

مواعيد قطارات الـ VIP

قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 ويصل الساعة 18.00.

قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا ويصل الساعة 19.35.

قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا ويصل 21.40.

قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.

مواعيد القطارات

تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين، الأولى والثانية.
 

مواعيد قطار التالجو

قطار رقم 2031 أسوان القاهرة (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00 عصرا.

تتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية.
 

مواعيد قطارات النوم

قطار رقم 87 / نوم / أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.15.

قطار رقم 83 / نوم أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20.

قطار رقم 1089: 19:40 مساءً.

قطار رقم 1087: 8:15 مساءً.
 

مواعيد قطارات متنوعة

قطار رقم 81 أسوان القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 4.30.

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 13.30 ويصل 3.55.

قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 2009 أسوان القاهرة (إسباني مطور) موعد قيامه الساعة 18.10

قطار رقم 187 السد العالي أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 مساء.

 تتوافر تذاكر قطار النوم بنظام الكابينة، التي تحتوي على سريرين، وتقدم الوجبات للمسافرين.

وتشهد محطة القطارات توافد للمواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة، وفقًا للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر، فضلًا عن العائدين من المحافظات الأخرى. 

ويتوافد العديد من المواطنين على محطة قطارات أسوان من سكان المراكز والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو؛ لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان، للتنقل عبر الرحلات المتجهة داخل حدود المحافظة سواء المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو.

maz
