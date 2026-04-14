بعد الزيادة الجديدة | أسعار تذاكر قطار تالجو قبلي وبحري

أعلنت وزارة النقل مؤخرًا عن تحريك أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد، في إطار حرص الوزارة على إطلاع المواطنين على مستجدات خدمات النقل.

وشملت الزيادة رفع أسعار تذاكر القطارات على الخطوط الطويلة بنسبة 12.5%، وعلى الخطوط القصيرة بنسبة 25%.

وبعد الزيادة، سجلت تذاكر قطارات التالجو على خط القاهرة – أسوان 1000 جنيه للدرجة الأولى و750 جنيهًا للدرجة الثانية، ونفس الأسعار مطبقة على رحلات القاهرة إلى إدفو وكوم أمبو.

أما خط القاهرة – الأقصر فبلغت أسعار الدرجة الأولى 880 جنيهًا والثانية 550 جنيهًا، وخط القاهرة – قنا 770 جنيهًا للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الثانية، بينما خط القاهرة – سوهاج سجل 710 جنيهات للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الثانية.

وعلى خط القاهرة – الإسكندرية بلغت أسعار الدرجة الأولى 400 جنيه، والثانية 275 جنيهًا.

وأوضحت وزارة النقل أن أسباب تحريك الأسعار تعود إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة مع زيادة أسعار المنتجات البترولية عالميًا، وزيادة أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة صيانة أسطول القطارات وقطع الغيار، فضلاً عن الاستمرار في تنفيذ خطط تطوير ورفع كفاءة خطوط السكك الحديدية لضمان جودة الخدمة.