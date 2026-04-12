قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

عايز فسحة وسفر.. مواعيد وأسعار تذاكر قطار تالجو اليوم الأحد 12 أبريل 2026

قطار تالجو
قطار تالجو
خالد يوسف

أعلنتِ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن مواعيد تشغيل قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة على خطوط الوجهين البحري والقبلي، اليوم الأحد 12 أبريل 2026، حيث يوفر القطار الجديد مستوى عالٍ من الراحة والهدوء للمسافرين خلال الرحلة، وذلك في إطار خطة الهيئة لتحديث أسطولها وتقديم خدمات متميزة تواكب المعايير العالمية في النقل بالسكك الحديدية.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة - الإسكندرية

ـ القطار رقم 2025 يقوم من القاهرة 8:00 صباحًا ويصل الإسكندرية 10:30 صباحًا.

ـ القطار رقم 2023 يقوم من القاهرة 2:00 ظهرًا ويصل الإسكندرية 4:30 مساءً.

ـ القطار رقم 2027 يقوم من القاهرة 7:00 مساءً ويصل الإسكندرية 9:30 مساءً.

مواعيد قطار تالجو على خط الإسكندرية - القاهرة

ـ القطار رقم 2022 يقوم من الإسكندرية 7:00 مساءً ويصل القاهرة 9:30 مساءً.

ـ القطار رقم 2024 يقوم من الإسكندرية 2:00 ظهرًا ويصل القاهرة 4:30 مساءً.

ـ القطار رقم 2026 يقوم من الإسكندرية 6:50 مساءً ويصل القاهرة 9:20 مساءً.

وينطلق قطار 2022 الساعة 9:00 صباحًا من محطة الإسكندرية أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة - أسوان

ـ القطار رقم 2030 يقوم من القاهرة 7:00 مساءً ويصل أسوان 6:40 صباح اليوم التالي.

ـ القطار رقم 2031 يقوم من أسوان يوميًا 7:00 مساءً ويصل القاهرة 6:50 صباحًا.

محطات توقف قطار تالجو على خط القاهرة - أسوان

الجيزة - المنيا - اسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - إدفو - كوم أمبو - أسوان.

أسعار التذاكر الجديدة لقطارات تالجو

أولا: الوجه القبلي ذهابا وعودة

جاءت أسعار التذاكر الجديدة لقطارات تالجو المتجهة جنوباً على النحو التالي:

ـ القاهرة - (أسوان / إدفو / كوم أمبو): 1000 جنيه للدرجة الأولى، و750 جنيهاً للدرجة الثانية.

ـ القاهرة - الأقصر: 880 جنيهاً للدرجة الأولى، و550 جنيهاً للدرجة الثانية.

ـ القاهرة - قنا: 770 جنيهاً للدرجة الأولى، و500 جنيه للدرجة الثانية.

ـ القاهرة - سوهاج: 710 جنيهات للدرجة الأولى، و500 جنيه للدرجة الثانية.

ـ القاهرة - (أسيوط / المنيا): 500 جنيه للدرجة الأولى، و350 جنيهاً للدرجة الثانية.

ثانياً: خط الإسكندرية (القاهرة - الإسكندرية) والعودة

استقرت الأسعار الجديدة لرحلات تالجو على خط الوجه البحري لتكون:

ـ الدرجة الأولى: 400 جنيه.

ـ الدرجة الثانية: 275 جنيهاً.

عايز فسحة وسفر أسعار تذاكر قطار تالجو الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطارات تالجو الإسبانية نقل بالسكك الحديدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة
طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة
طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

