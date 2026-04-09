الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قطار شم النسيم 2026 .. رحلة القاهرة الإسكندرية بـ80 جنيهًا | تفاصيل

قطار شم النسيم 2026.. رحلة القاهرة الإسكندرية بـ80 جنيهًا
قطار شم النسيم 2026.. رحلة القاهرة الإسكندرية بـ80 جنيهًا
عبد الفتاح تركي

تشغيل قطار النزهة بمناسبة شم النسيم 2026 .. أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل «قطار النزهة» المخصوص ثالثة مكيفة على خط القاهرة الإسكندرية والعكس، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، في خطوة تستهدف إتاحة تجربة سفر مميزة للمواطنين بأسعار مخفضة، بما يعكس حرص الهيئة على المشاركة المجتمعية وتقديم خدمات تتناسب مع مختلف الفئات.

ويأتي هذا القرار في إطار الاستعدادات الخاصة بموسم شم النسيم 2026، الذي يشهد إقبالًا كبيرًا على الرحلات الترفيهية، خاصة إلى مدينة الإسكندرية، التي تعد من أبرز الوجهات الساحلية المفضلة لدى المصريين خلال هذه المناسبة السنوية.

مواعيد قطار النزهة بين القاهرة والإسكندرية

حددت الهيئة جدول تشغيل «قطار النزهة» ليكون يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، حيث ينطلق القطار من محطة القاهرة في تمام الساعة 6: 40 صباحًا، ليصل إلى محطة الإسكندرية في تمام الساعة 9: 40 صباحًا، ما يمنح الركاب وقتًا كافيًا لقضاء يوم كامل في أجواء الربيع على شاطئ البحر.

أما رحلة العودة، فتبدأ من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 18: 05 مساءً، ليصل القطار إلى محطة القاهرة في تمام الساعة 20: 50 مساءً، وهو توقيت مناسب يتيح للركاب الاستمتاع بيومهم حتى المساء قبل العودة إلى العاصمة.

أسعار تذاكر قطار شم النسيم 2026

أوضحت الهيئة أن أسعار تذاكر «قطار النزهة» تم طرحها بشكل مخفض دعمًا للمواطنين، حيث تبلغ قيمة تذكرة الذهاب 80 جنيهًا، فيما تبلغ قيمة تذكرة الذهاب والعودة 120 جنيهًا، وهي أسعار تنافسية مقارنة بوسائل النقل الأخرى، ما يجعل القطار خيارًا اقتصاديًا ومريحًا في الوقت نفسه.

كما أشارت إلى أن صرف التذاكر يتم من خلال شبابيك الحجز بمحطات التوقف، مع التأكيد على أن التذاكر مخصصة لهذا القطار فقط، ولا يجوز استخدامها على أي قطارات أخرى، لضمان تنظيم عملية السفر وتفادي أي تكدس أو ارتباك في التشغيل.

شروط استخدام تذاكر قطار النزهة

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن التذاكر التي يتم إصدارها لقطار النزهة لا يمكن استرداد قيمتها بعد إتمام عملية الشراء، وهو إجراء تنظيمي يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المقاعد المتاحة وضمان الالتزام بالرحلات المحددة مسبقًا.

كما شددت على ضرورة التزام الركاب باستخدام التذاكر في الرحلة المخصصة فقط، حيث تم إعداد هذا القطار خصيصًا لخدمة رحلات شم النسيم، بما يسهم في توفير تجربة سفر منظمة وآمنة لجميع المسافرين.

قطار النزهة تقليد سنوي لدعم السياحة الداخلية

يُعد تشغيل «قطار النزهة» أحد التقاليد السنوية التي تحرص الهيئة على استمرارها خلال احتفالات شم النسيم، نظرًا لما يمثله من وسيلة فعالة لدعم السياحة الداخلية وتشجيع المواطنين على قضاء أوقات ترفيهية في المدن الساحلية، وعلى رأسها الإسكندرية.

وتسهم هذه المبادرة في تخفيف الضغط على وسائل النقل الأخرى، إلى جانب توفير وسيلة انتقال جماعية آمنة ومريحة، خاصة مع الإقبال الكبير الذي تشهده الأعياد والمناسبات الرسمية في مصر.

أهمية قطار شم النسيم للمواطنين

يمثل «قطار النزهة» فرصة مثالية للأسر والشباب لقضاء يوم مميز في أجواء الربيع، دون تحمل أعباء مالية كبيرة، حيث يجمع بين السعر المناسب وسرعة الوصول والراحة، ما يجعله خيارًا مفضلًا للكثيرين خلال هذه المناسبة.

كما يعكس هذا الطرح توجه الدولة نحو تحسين خدمات النقل الجماعي وتقديم حلول عملية تلبي احتياجات المواطنين في المناسبات المختلفة، مع الحفاظ على جودة الخدمة ومستوى الأمان داخل القطارات.

