استعدادًا لاحتفالات شم النسيم.. محافظ الغربية: حملات مسترة وضبط طن رنجة غير صالحة بكفر الزيات

واصلت هيئة سلامة الغذاء حملاتها المكثفة على الأسواق استعدادًا لاحتفالات شم النسيم، تحت إشراف المهندسة حنان عامر، مديرة الفرع، لضمان سلامة السلع الغذائية وحماية صحة المواطنين.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية.

توجيهات محافظ الغربية

أسفرت الحملة عن ضبط طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة بكفر الزيات، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق خاصة مع قرب الاحتفال بأعياد الربيع وزيادة الإقبال على شراء الأسماك المملحة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات تمس صحة المواطنين، ومؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في إحكام الرقابة على الأسواق وتوفير غذاء آمن وسليم للمواطنين.