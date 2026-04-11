سكك حديد مصر تُسيّر قطارًا جديدًا لنقل السودانيين ضمن مشروع “العودة الطوعية”

في إطار الدور الإنساني والوطني الذي تقوم به الدولة المصرية لدعم الأشقاء السودانيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس/ كامل الوزير وزير النقل قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر صباح اليوم السبت الموافق 11 أبريل 2026 بتشغيل قطار مخصوص رقم (1940) لنقل مئات الأسر السودانية من محطة القاهرة برمسيس الي أسوان ضمن مشروع "العودة الطوعية"تمهيدًا لعودتهم إلى دولة السودان الشقيقة.

وقد شارك السفير/ عماد الدين عدوي، سفير جمهورية السودان لدى مصر مراسم توديع الاسر السودانية بمحطة القاهرة ، و أعرب عن خالص تقديره للدور الكبير الذي تضطلع به الدولة المصرية، بقيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دعم ومساندة الشعب السوداني، مشيدًا بجهود وزارة النقل و الهيئة القومية لسكك حديد مصر في هذا الاطار ، وموجّهًا الشكر لكافة العاملين على ما يبذلونه من جهود مخلصة في تنظيم هذه الرحلات.

وهذا ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي بمحافظة أسوان في تمام الساعة 11:40 مساءً اليوم علي ان يعود من محطة اسوان غدا صباحا في تمام الساعة 11:30 برقم 1945 لخدمة جمهور الركاب .