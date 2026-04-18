أبو العينين: العاصمة الإدارية تحولت من صحراء جرداء إلى نموذج لثورة عمرانية وتنموية شاملة
أبو العينين: المرحلة الراهنة تتطلب رؤية جديدة للنظام الدولي
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

المتحدث وزارة الدفاع الإيرانية: الولايات المتحدة فشلت في إسقاط النظام

القسم الخارجي

في تصريحات شديدة اللهجة تعكس استمرار التوتر بين طهران وواشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية إن الولايات المتحدة “فشلت في إسقاط النظام” في إيران، ولم تنجح في إحداث فجوة بين الدولة والشعب أو بناء تحالف دولي واسع ضد طهران. 

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصعيد سياسي وعسكري متواصل، يتقاطع مع تطورات إقليمية حساسة تشمل أمن الملاحة في الخليج والبحر الأحمر.

واشنطن وإخفاق الرهانات السياسية

وأكد المتحدث أن الاستراتيجية الأمريكية خلال الفترة الماضية اعتمدت على الضغط السياسي والعسكري والإعلامي بهدف إضعاف الداخل الإيراني، لكنها “لم تحقق أي من أهدافها الأساسية”، بحسب تعبيره. وأضاف أن الرهان على خلق انقسام داخلي أو تشكيل تحالف دولي واسع ضد إيران لم ينجح، مشيرًا إلى أن بلاده ما زالت تحتفظ بقدراتها السياسية والعسكرية دون تراجع.

وفي السياق ذاته، ربط المتحدث بين التطورات الإقليمية الأخيرة وبين ما وصفه بـ”فشل الرهانات الغربية”، معتبرًا أن التغيرات في موازين القوى الإقليمية أظهرت حدود التأثير الأمريكي في المنطقة، خاصة في ظل استمرار الأزمات في عدة جبهات.

مضيق هرمز وأوراق الضغط الجيواستراتيجية

وفيما يتعلق بالملاحة الدولية، أوضح المتحدث أن فتح مضيق هرمز أمام السفن غير العسكرية تم وفق شروط مرتبطة بوقف إطلاق النار في لبنان، في إشارة إلى أن الملف البحري لا يزال جزءًا من معادلات الضغط والتفاوض الإقليمي.

كما أشار إلى أن إيران تمتلك “قدرات جيواستراتيجية واسعة لم تُستخدم بعد”، تمتد – وفق تعبيره – من منطقة باب المندب إلى مناطق أخرى حيوية في خطوط الملاحة الدولية، في إشارة إلى مضيق باب المندب الذي يُعد أحد أهم الممرات التجارية العالمية. واعتبر أن هذه القدرات تمثل عنصر ردع استراتيجي يمكن تفعيله في حال تصاعد التهديدات.

وأضاف أن “الحرب لم تنته بعد”، محذرًا من أن أي محاولة أمريكية أو غربية لـ“المخادعة في المسار الدبلوماسي” ستقابل برد مباشر، في إشارة إلى استمرار حالة الجاهزية العسكرية وعدم استبعاد التصعيد في أي لحظة.

وتعكس هذه التصريحات موقفًا إيرانيًا متشددًا يقوم على الجمع بين الرسائل السياسية والعسكرية، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من إعادة ترتيب التوازنات، خاصة بعد التوترات التي شهدها الخليج وشرق المتوسط خلال الأشهر الأخيرة. كما تشير إلى أن الملفات البحرية، وعلى رأسها مضيق هرمز وباب المندب، باتت جزءًا أساسيًا من معادلة الصراع الإقليمي والدولي، وليس فقط ممرات تجارية عابرة.

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

المتهم

ارتدى نقاب للتخفى.. القبض على شخص حطم كاميرات المراقبة الخاصة بشقة شقيقته

دقيق

ضبط 16 طن دقيق مدعم فى حملات على المخابز السياحية بالمحافظات

اموال

إشترى عقارات وأراضى.. تاجر سلاح يغسل 70 مليون جنيه بأسيوط

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد