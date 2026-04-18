الملكي.. ياسمين الخطيب تحتفل بتأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

هنأت الإعلامية ياسمين الخطيب، جمهور نادي الزمالك بالتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الافريقية بعد الفوز على شباب بلوزداد 1 - 0.

وشاركت ياسمين الخطيب صورة بقميص نادي الزمالك، وعلقت: “إلى نهائي الكونفدرالية الملكي”.

نجح فريق الزمالك في التأهل إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تخطيه عقبة شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1-0 بمجموع اللقاءين، في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وحسم الزمالك لقاء الذهاب بالفوز بنتيجة 1-0 في الجزائر، وفي لقاء الإياب انتهى اللقاء في القاهرة بالتعادل السلبي بين الفريقين ليحسم الزمالك البطاقة الأولي للمباراة النهائية.

وشهدت سيطرة متبادلة بين الفريقين على الكرة ولكن دون خطورة على المرمى، سوى في كرتين إحداهما في الدقيقة 26 سجل عدي الدباغ هدفا لنادي الزمالك ولكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل بعد العودة للـ VAR، وفي الدقيقة 45 هدد الفريق الجزائري مرمى المهدي سليمان وكاد أن يحرز هدف التقدم.