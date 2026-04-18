مباريات السبت.. نهضة بركان والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا



تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية مساء اليوم السبت إلى ملعب بركان البلدي، حيث يستضيف نهضة بركان المغربي مواطنه الجيش الملكي في مباراة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة تحمل طابعًا مغربيًا خالصًا، لكنها في الوقت نفسه مصيرية لتحديد هوية المتأهل إلى النهائي القاري.

أفضلية الجيش الملكي قبل الإياب

يدخل الجيش الملكي اللقاء وهو يمتلك أفضلية مهمة بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، في المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط. ونجح الفريق العسكري في فرض سيطرته خلال الشوط الثاني من اللقاء، بعدما سجل هدفين حاسمين قلبا موازين المواجهة لصالحه.

أهداف حسمت الذهاب

وجاء هدفا الفوز عبر كل من أحمد حمودان وخالد آيت أورخان، حيث تمكن الفريق من استغلال الفرص في الشوط الثاني بشكل مثالي، ليخرج بانتصار ثمين يمنحه أفضلية مريحة قبل لقاء العودة، رغم أن المهمة ما زالت لم تُحسم بعد.

طموح نهضة بركان ورد الاعتبار

في المقابل، يدخل نهضة بركان المباراة بشعار “لا بديل عن الفوز”، حيث يسعى لتعويض خسارة الذهاب على أرضه وبين جماهيره. ويأمل الفريق البركاني في استغلال عاملي الأرض والجمهور لقلب النتيجة والعبور إلى النهائي لأول مرة في هذه النسخة.

النهائي المرتقب

وينتظر الفائز من هذه المواجهة مواجهة قوية في النهائي، حيث سيصطدم إما بالترجي التونسي أو ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في مرحلة حاسمة من البطولة القارية التي تقترب من نهايتها وسط منافسة قوية على اللقب الأغلى في أفريقيا