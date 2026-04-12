التشكيل الرسمي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي وصن داونز

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي الترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي التشكيل الرسمي للمواجهة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «رادس»، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل صن داونز كالتالي:-

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: خليفة كوبيدو – خوليسو موداو – ديفين لونجا – تيبوهو موكوينا

خط الوسط: جاستن آدامز – جرانت كيكانا – تيبوهو مورينا

خط الهجوم: أرثر ساليس – مارسيلو أليندي – براين ليون

بينما جاء تشكيل الترجي :-

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: حسام الجلاصي – محمد أمين توجاي – محمد بن حميدة – فوسيني دانهو

خط الوسط: كريم العواضي – يان ساسي – أونوشي نوتشي

خط الهجوم: حسام تقا – كوناتي – إبراهيم كيتا