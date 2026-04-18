الزراعة : إزالة 211 حالة تعد خلال أسبوع على مستوى المحافظات

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود المتابعة الميدانية لحماية الرقعة الزراعية من التعدي عليها بالبناء، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث قام الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بجولة مرورية مفاجئة بمحافظة البحيرة، يرافقه المهندس ناصر ابوطالب، مدير مديرية الزراعة بالبحيرة؛ وذلك للوقوف على الجهود المبذولة في التصدي للتعديات وأعمال حماية الأراضي بمختلف مراكز المحافظة.

وشملت الجولة المرور على عدد من المواقع للتأكد من اليقظة التامة لمهندسي حماية الأراضي، ورصد التعديات وسرعة الاستجابة للبلاغات، والتفاعل معها وضمان إزالة أي مخالفة في مهدها قبل تفاقمها، بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية المعنية.

من جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أن هذه الجولات المفاجئة تهدف إلى تقييم الأداء على أرض الواقع ودعم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لافتا إلى التنسيق المستمر مع المحليات، والأجهزة الأمنية، لضمان فرض هيبة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية من أي محاولات للعبث بها، مؤكداً أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة بكافة القرى والنجوع.

وفي سياق متصل، كشف التقرير الصادر عن جهود حماية الأراضي، على مستوى محافظات الجمهورية، خلال الأسبوع الماضي، عن نجاح الحملات المكثفة في إزالة 211 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، حيث نجحت الفرق الميدانية في تنفيذ 207 إزالات فورية لحالات تعدي في مهدها، فضلا عن تنفيذ 4 حالات إزالة كانت محررة في فترات سابقة.