لياقة وصحة | جامعة العاصمة تنظّم المهرجان الرياضي الثاني للطالبات الوافدات

نظّمت كلية علوم الرياضة بنات جامعة العاصمة بالزمالك فعاليات المهرجان الرياضي الثاني للطالبات الوافدات ضمن مبادرة هي لياقة وصحة، وذلك بالتعاون مع مكتب الطلاب الوافدين، وسط أجواء اتسمت بالحيوية والتفاعل الإيجابي بين المشاركات.

وجاء تنظيم المهرجان تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار توجه الجامعة نحو دعم الأنشطة الطلابية الهادفة التي تعزز الصحة البدنية والنفسية، وتفتح آفاق التواصل الثقافي بين الطلاب من مختلف الجنسيات.

وأُقيمت فعاليات المهرجان للمرة الثانية بمقر كلية علوم الرياضة بنات بالزمالك تحت إشراف الأستاذة الدكتورة أمل عبد الله عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة سارة البيه وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع الأستاذة الدكتورة لبنى شهاب مدير مكتب الطلاب الوافدين.

وشهد المهرجان مشاركة متميزة من الطالبات الوافدات من عدد من الدول الشقيقة والصديقة، من بينها فلسطين والهند وسوريا والأردن وسلطنة عمان، حيث تفاعلت الطالبات مع الأنشطة المختلفة التي هدفت إلى تعزيز اللياقة البدنية ونشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة صحي ومتوازن.

وتابعت الأستاذة الدكتورة سماء عبد الدائم منسق الطلاب الوافدين بالكلية سير الفعاليات، والتي تضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية التي صُممت لتشجيع المشاركة الجماعية وإضفاء أجواء من الحماس والتعاون بين الطالبات. كما هدفت الأنشطة إلى إتاحة الفرصة أمام الطالبات للتعارف وتبادل الخبرات الثقافية، بما يسهم في خلق بيئة جامعية أكثر تفاعلاً وانفتاحًا.

كما تضمن البرنامج ندوة توعوية حول أهمية تبني نمط حياة صحي ومتوازن، قدمها فريق مبادرة #هي_لياقة_وصحة، حيث تم تسليط الضوء على أهمية ممارسة النشاط البدني بانتظام، وتأثيره الإيجابي على الصحة العامة والقدرة على التحصيل العلمي.

وشارك في تنفيذ الأنشطة الرياضية عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية علوم الرياضة بنات، من بينهم الدكتور أميرة شاهين، والمعيدة ياسمين غانم، والمعيدة نغم جمال، والمعيدة صفاء خالد، كما شارك من مكتب الطلاب الوافدين كل من الدكتورة علياء فكري، والدكتورة أماني الورداني، والأستاذ طارق إسماعيل، حيث أسهموا جميعًا في تنظيم الفعاليات والإشراف على الأنشطة المختلفة لضمان تحقيق أهداف المهرجان.

واختُتمت الفعاليات بتوزيع شهادات تقدير على الطالبات المشاركات، وسط أجواء من البهجة والاعتزاز بالمشاركة، حيث أكدت الطالبات أهمية هذه الأنشطة في تعزيز شعورهن بالانتماء إلى المجتمع الجامعي، وإتاحة الفرصة للتواصل مع زميلات من ثقافات وخلفيات مختلفة.

ورحبت الدكتورة أمل عبد الله عميد الكلية بالوافدات في المهرجان الرياضي الثاني ضمن مبادرة #هي_لياقة_وصحة، والذي يعكس حرص الكلية على دعم الأنشطة التي تعزز الصحة والتواصل الثقافي، حيث يمثل المهرجان فرصة لبناء روح التعاون وتبادل الخبرات بين الطالبات من مختلف الجنسيات، مقدمة الشكر لكل من ساهم في التنظيم.

وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة الدكتورة سارة البيه وكيل كلية علوم الرياضة بنات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تنظيم هذا المهرجان يأتي ضمن رؤية الكلية لدعم الطالبات الوافدات وتوفير بيئة تعليمية وثقافية متكاملة تساعدهن على الاندماج داخل المجتمع الجامعي.

وأضافت أن الأنشطة الرياضية تمثل وسيلة فعالة لتعزيز الصحة الجسدية والنفسية، إلى جانب دورها في بناء جسور التواصل بين الطالبات من مختلف الدول والثقافات، مشيرة إلى أن الكلية تحرص على تنظيم فعاليات متنوعة تجمع بين الرياضة والتوعية الصحية والأنشطة الاجتماعية بما يسهم في تنمية شخصية الطالبة بشكل متكامل.

من جانبها، أعربت الأستاذة الدكتورة لبنى شهاب مدير مكتب الطلاب الوافدين عن سعادتها بالمشاركة الواسعة من الطالبات الوافدات في المهرجان، مؤكدة أن مثل هذه الفعاليات تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل الثقافي بين الطلاب الوافدين والمجتمع الجامعي.

وأوضحت أن المكتب يحرص على تقديم الدعم الكامل للطلاب الوافدين من خلال تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية التي تساعدهم على التكيف مع البيئة الجامعية في مصر، مشيرة إلى أن مشاركة الطالبات من جنسيات مختلفة في هذه الفعاليات تعكس روح التنوع والانفتاح التي تتميز بها الجامعة.

وأكدت إدارة جامعة العاصمة أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى خلق بيئة جامعية داعمة للتنوع الثقافي، وتعزيز أسلوب الحياة الصحي بين الطلاب، بما يسهم في بناء جيل واعٍ يتمتع بالصحة والنشاط والقدرة على التفاعل الإيجابي داخل المجتمع.