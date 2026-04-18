سامح يوسف: فوز الذهاب مهّد طريق الزمالك لنهائي الكونفدرالية

أكد سامح يوسف، نجم الزمالك السابق، أن فوز الفارس الأبيض على شباب بلوزداد في الذهاب سهل من مهمة الوصول للمباراة النهائية.

وقال سامح يوسف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك حقق الهدف المطلوب بالتأهل للنهائي بغض النظر عن الأداء والروح القتالية أم ما كان يميز اللاعبين اليوم وهذا هو المطلوب في المرحلة الحالية".

وأضاف: "وجود أحمد فتوح في وسط الملعب يمنح الزمالك أفضلية وكنت أتمنى استمراره داخل الملعب وعدم تبديله، والزمالك يقدم أداء مميز تحت قيادة معتمد جمال".