انخفاض مفاجئ في أسعار البيض اليوم السبت.. اعرف الكرتونة بكام؟

في مفاجأة جديدة للمستهلكين، شهدت أسعار البيض تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، وسط حالة من الارتياح في الأسواق بعد موجات الارتفاع السابقة.

أسعار البيض اليوم السبت

ويصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 95جملة لتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 95 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 105 جنيهات.

ويبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 120 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 130 جنيها.

وتطرح وزارة الزراعة البيض بأسعار مخفضة لتصل سعر الكرتونة لـ 105 جنيها ، وذلك بتوجيهات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتخفيف الأعباء على المواطنين .

وتطرح المنافذ الحكومية وعلى رأسها الزراعة البيض بسعر أقل من الخارج بنسبة تتراوح من 20 لـ 30% .

سوق الدواجن والبيض

وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن سوق الدواجن والبيض في مصر يخضع لآليات العرض والطلب، نافياً وجود احتكار في القطاع، ومشيراً إلى أن عدد المربين يصل إلى نحو 35 ألف مربي، وهو ما يجعل الحديث عن سيطرة عدد محدود من الشركات غير دقيق.

تراجع أسعار الكتاكيت

وأوضح الزيني خلال تصريحات ل"صدى البلد" أن أسعار الكتاكيت شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، بعدما كانت تصل إلى نحو 55 جنيهاً، لتتراجع إلى مستويات تتراوح بين 5 و10 جنيهات، نتيجة زيادة الإنتاج وعودة التوازن إلى السوق، مؤكداً أن وفرة المعروض تؤدي بطبيعتها إلى انخفاض الأسعار.

أسعار الأعلاف

وأشار" نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" إلى أن تكلفة الإنتاج ارتفعت بالفعل نتيجة زيادة أسعار مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأعلاف، بسبب تحركات سعر الدولار وارتفاع تكاليف الشحن وتأثر سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة والوقود، إلا أن أسعار الدواجن تراجعت رغم ذلك، في ظل زيادة المعروض، لافتاً إلى أن الدواجن سلعة حية لا يمكن تخزينها وتخضع بالكامل لقانون العرض والطلب.

لماذا انخفضت أسعار الدواجن؟

وأضاف أن تحسن الأداء الإنتاجي داخل المزارع وزيادة الكميات المعروضة ساهما في انخفاض الأسعار، موضحاً أن سعر البيض تراجع أيضاً من نحو 125 جنيهاً إلى 95 جنيهاً في المزرعة، وهو ما يعكس حالة التوازن الحالية في السوق.

وشدد الزيني على أهمية دعم المربين باعتبارهم الركيزة الأساسية للإنتاج، مطالباً بتقديم تسهيلات تمويلية وقروض ميسرة، وإطلاق مبادرات بنكية لدعمهم، إلى جانب دراسة تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية، بما يشجع على استمرار الإنتاج وزيادته، الأمر الذي يحقق وفرة في المعروض ويساهم في استقرار الأسعار.

ولفت إلى أن هناك تحديات خارجية لا يمكن التحكم فيها، مثل الحروب العالمية والأزمات الاقتصادية واضطرابات سلاسل الإمداد، والتي تؤثر على تكاليف الإنتاج، مشيراً إلى أن أسعار الأعلاف ارتفعت بنحو 20% نتيجة هذه العوامل، إلا أن وجود مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر يمثل عامل طمأنة مهم للأمن الغذائي.

وأكد على أن تراجع أسعار الدواجن في الفترة الحالية يرجع إلى زيادة الإنتاج المحلي، متوقعاً استمرار الاتجاه النزولي للأسعار مع استمرار وفرة المعروض وتحسن الإنتاج.