لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا
مداهمة في الدروب الصحراوية.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 175 مليون جنيه
تحقيقات وملفات

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أحمد العيسوي

في واقعة مؤلمة أعادت تسليط الضوء على حوادث القطارات، خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر وفاة الشاب محمود، الذي لقي مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد في منطقة قليوب. لم يكن الخبر وحده هو ما صدم المتابعين، بل تزامنه مع منشور أخير كتبه محمود قبل وفاته بساعات قليلة، مما جعل القصة تأخذ طابعًا إنسانيًا مؤثرًا ويزيد من حجم التفاعل معها.

تفاصيل الحادث المؤلم
قال أحد أصدقاء محمود في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : “والله إحنا عرفنا الخبر من على السوشيال ميديا، زي أي حد.. حد بعت وقال إن في شاب اتخبط قطر في قليوب، وبعدها نزلوا صورة بطاقته، واتصدمنا لما لقيناها بتاعته”.

منشور أخير يتحول لوداع
أعاد الأصدقاء تداول آخر ما كتبه محمود قبل وفاته، حيث قال: “اللي لابس شتوي النهارده هيزعل أوي”.
وعلق أحد اصدقاء محمود: “مكنّاش نتخيل إن ده هيبقى آخر كلام ليه.. البوست ده هو اللي خلّى الناس كلها تتكلم عنه وتحس بوجعنا”.

أوضح صديقه أن محمود لم يكن يتمتع بمزايا المعلمين الحكوميين، حيث كان يعمل بنظام لسد العجز فقط، مما يثير تساؤلات حول مستحقاته المالية أو إمكانية حصول أسرته على معاش بعد وفاته.

“كان طيب وبيحب الناس كلها”
لم يتحدث أصدقاء محمود فقط عن الحادث، بل ركزوا على شخصيته التي تركت أثرًا لكل من عرفه.
حيث قال أحد اصدقائه: “محمود كان إنسان طيب جدًا، بشوش على طول، عمره ما زعل حد.. أي مشكلة كانت بتقابله كان بيعديها ببساطة”.
واضاف قائلاً : “كان محبوب من كل الناس، وقريب جدًا من أهله، وبار بوالديه بشكل كبير”.

“سايب وراه أسرة محتاجة”
الأكثر ألمًا، بحسب أصدقائه، هو وضع أسرته بعد رحيله.
يقول أحد اصدقائه بحزن: “عنده بنت صغيرة عندها سنتين، ومراته كانت على وش ولادة.. يعني سايب وراه مسؤولية كبيرة جدًا”.
واكد قائلاً: “مفيش أي دخل ثابت ليهم دلوقتي.. ودي أكتر حاجة مخلية وجعنا أكبر”.

اختتم اصدقاء محمود حديثهم بمناشدة للنظر في حق محمود وأسرته، قائلين: “على الأقل لو في مستحقات أو أي حاجة تتعمل عشان مراته وعياله.. هو كان بيجري عشانهم”.

رحل محمود، لكن صوته لا يزال حاضرًا في كلمات أصدقائه، الذين لم يتحدثوا عنه كضحية حادث فقط، بل كإنسان عاش بينهم وترك ذكرى طيبة، لم يكن بالنسبة لهم مجرد زميل أو مدرس شاب، بل كان إنسانًا بسيطًا محبوبًا، ترك أثرًا جميلًا في كل من عرفه.

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

دعاء استقبال شهر ذي القعدة

دعاء استقبال شهر ذي القعدة .. ردده تغفر ذنوبك وتوفق للخير

اقتراح للطلاق الآمن

لحماية الأطفال.. آمال إبراهيم تقترح: إلزام الزوجين قبل الطلاق بتوقيع عقد بحقوق الأبناء

ذكر الله

كيف تحصل على السعادة وتنال رضا الله؟.. إليك أهم الأبواب

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

