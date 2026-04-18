هشام نصر يهنئ الزمالك بالتأهل.. وسيف زاهر يمنح جون إدوارد العلامة الكاملة

حرص هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، على توجيه التهنئة لجماهير القلعة البيضاء بعد التأهل إلى نهائي البطولة، مؤكدًا أن الإنجاز جاء نتيجة مجهود جماعي.

وقال نصر، خلال مداخلة ببرنامج “ملعب أون”، إن التهنئة لا تقتصر على الجماهير فقط، بل تشمل مجلس الإدارة وجهاز الكرة واللاعبين، مشيدًا بما وصفه بروح التضحية والتماسك داخل الفريق.

وأضاف أن الفريق ما زال أمامه خطوتان لتحقيق اللقب، معربًا عن أمله في أن يكلل الله مجهود الجميع بالنجاح، خاصة في ظل الدعم الجماهيري الكبير.

من جانبه، أشاد الإعلامي سيف زاهر بدور جون إدوارد، مؤكدًا أنه يستحق “العلامة الكاملة”، بعدما نجح في إدارة التجربة بشكل مميز، بغض النظر عن حسم اللقب، مشيرًا إلى أنه قدم أوراق اعتماده وقاد الفريق إلى بر الأمان.

كما وجّه هشام نصر الشكر لجون إدوارد وجهازه، مؤكدًا أن إصراره على استكمال المهمة وتحمله الضغوط كان له دور مهم في الوصول إلى هذه المرحلة.