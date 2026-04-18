بدء التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني 2026 الإثنين|شوف جدولك

تشهد المدارس عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني 2026 الإثنين القادم .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني 2026 ، من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ، من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد جدول تقييمات الصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني 2026 المبدئية التي تم إعلانها في مختلف المحافظات .

جدير بالذكر أنه بناءا على القرار الوزاري 136 لسنة 2024 والخاص بنظام الدراسة والتقييم لتلاميذ المرحلة البدائية وتطبق المادة الرابعة لنظام التقييم بالصفين الأول والثاني الابتدائي ،ويقوم نظام التقييم على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلاميذ عن طريق المهام الفردية والجماعية بأنواعها (التحريرية - الشفهية - المهارية)



وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أنه من لم يجتز من التلاميذ لهذه التقييمات سيطبق عليهم مباشرة البرنامج العلاجي لتمكينهم من اجتياز التقييم النهائي من الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بوزارة التربية والتعليم ، ويتم اخطار أولياء الأمور بموعد التقييم النهائي والتعليمات

كما شددت مديريات التربية والتعليم ، على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات التربوية والقانونية لضبط حضور التلاميذ طوال أيام الدراسة والتنبيه على أولياء الأمور بضبط الحضور بقية أيام الفصل الدراسي لاستكمال التقييمات الوزارية ويتم تحقيق مبدأ المحاسبية على المقصرين

تفاصيل تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تقتصر تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد ( اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات )

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للنقل

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للنقل حسمته رسمياً الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للنقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للشهادة الإعدادية

أما عن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للشهادة الإعدادية ، فقد حسمته أيضاً رسمياً الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للشهادة الإعدادية ، من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026