“لا كاسا دي بابيل” في نابولي.. لصوص بنك يهربون عبر الصرف الصحي

في حادثة مثيرة أقرب لأفلام الجريمة، تعرض أحد البنوك في مدينة نابولي الإيطالية لعملية سطو مسلح نُفذت بطريقة احترافية لفتت الأنظار، وشبّهها البعض بأحداث المسلسل الشهير La Casa de Papel.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن عددًا من الجناة، يُعتقد أنهم ثلاثة أشخاص ملثمون، اقتحموا البنك وسيطروا على المكان، حيث قاموا بحجز المتواجدين داخل إحدى الغرف، مع استخدام التهديد بالسلاح لفرض السيطرة الكاملة خلال تنفيذ العملية.

وبحسب ما أورده موقع Euronews، بدأت خيوط الواقعة في الظهور عندما لاحظ أحد المارة سلوكًا مريبًا داخل البنك، ما دفعه لإبلاغ الجهات الأمنية، التي تحركت سريعًا وفرضت طوقًا أمنيًا بمحيط المبنى، مع انتشار مكثف لقوات الطوارئ.

وتمكنت الشرطة لاحقًا من تأمين خروج المحتجزين تدريجيًا دون وقوع أي إصابات، إلا أن المفاجأة كانت عند دخول القوات الخاصة إلى البنك، حيث اكتشفت أن المنفذين تمكنوا من الفرار قبل وصولها.

وترجح التحقيقات أن الهروب تم عبر ممر سفلي متصل بشبكة الصرف الصحي، في سيناريو وصفته وسائل إعلام إيطالية بأنه أشبه بمشهد سينمائي محكم التنفيذ