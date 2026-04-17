اتهام مذيعة عربية لمدير تسويق بسرقة 283 ألف جنيه و3 هواتف وخاتم بأكتوبر

باشرت النيابة العامة التحقيق في اتهام مذيعة عربية الجنسية لمدير تسويق بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية وهواتف محمولة من داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر، حيث أمرت بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.



واستمعت النيابة إلى أقوال الشاكية، والتي أفادت بتعرض مسكنها للسرقة، متهمة أحد الأشخاص يعمل مدير تسويق بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 283 ألف جنيه، إلى جانب 3 هواتف محمولة وخاتم ذهب.



وكشفت التحقيقات الأولية أن المذيعة حررت محضرًا بالواقعة بقسم شرطة أكتوبر، متضمنًا تفاصيل المسروقات وقيمة المبالغ المالية، فيما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وبيان صحة الاتهامات.



كما أمرت النيابة باستدعاء المشكو في حقه لسماع أقواله في الاتهامات المنسوبة إليه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ولا تزال التحقيقات مستمرة.