حبس 3 أشخاص لاتهامهم بالتعدي على سائح بالضرب وسرقته بالجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 3 أشخاص لاتهامهم بالتعد علي سائح بالضرب وسرقته بالجيزة

كشف ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" من قيام 3 أشخاص بالتعدى عليه بالضرب وسرقته بالجيزة .

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر ("يحمل جنسية إحدى الدول" -مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) وبسؤاله قرر أنه أثناء سيره بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة لشراء بعض المستلزمات فوجئ بـــ (3 أشخاص مجهولين) حاولوا مضايقته بطلب هاتفه المحمول لإجراء مكالمة وحال رفضه تعدوا عليه بالضرب وسرقة (جواز سفره - مبلغ مالى) .

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 3 عاطلين " لأحدهم معلومات جنائية " - مقيمين بذات الدائرة ) .. وبحوزتهم (سلاح أبيض - المبلغ المستولى عليه) .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتمزيقهم جواز سفر المجنى عليه وإلقائه بالطريق العام لإخفاء معالم الجريمة "أمكن الحصول على بعض الأوراق من جواز السفر المشار إليه".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.