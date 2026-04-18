بالصور

5 جمل بتقولها لنفسك يوميًا وبتدمّرك نفسيًا .. احذر حديثك الداخلي قبل فوات الأوان

أسماء عبد الحفيظ

في خضم ضغوط الحياة اليومية، قد لا ينتبه كثيرون إلى أخطر حوار يدور مع النفس، وهو الحديث الداخلي، هذه الكلمات التي نكررها لأنفسنا بشكل يومي قد تكون السبب الرئيسي في تدهور حالتنا النفسية دون أن نشعر.

ويحذر خبراء الصحة النفسية من أن بعض الجمل السلبية التي يرددها الإنسان لنفسه تتحول مع الوقت إلى قناعات راسخة تؤثر على الثقة بالنفس والحالة المزاجية، يصعب عليه التخلص من هذه القناعات فى المستقبل بسهولة.

حذرت هبه شمندي أخصائي الصحة النفسية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من أخطر 5 جمل قد تقولها لنفسك يوميًا، وتؤدي تدريجيًا إلى تدميرك نفسيًا.

أنا مش كفاية

تُعد هذه الجملة من أكثر العبارات شيوعًا وخطورة، حيث يشعر الشخص دائمًا بأنه أقل من الآخرين أو غير جدير بالنجاح أو الحب. تكرار هذه الفكرة يخلق حالة من الإحباط الدائم، ويؤثر على تقدير الذات بشكل كبير.

أكيد هفشل

التفكير المسبق في الفشل يمنعك من المحاولة من الأساس. هذه الجملة تبرمج العقل على توقع الأسوأ، ما يقلل من فرص النجاح ويزيد من التوتر والخوف من أي تجربة جديدة.

أنا السبب في كل حاجة

تحمّل النفس مسؤولية كل شيء، حتى الأمور الخارجة عن إرادتك، يضعك تحت ضغط نفسي هائل. هذا النوع من التفكير يؤدي إلى جلد الذات بشكل مستمر ويزيد من الشعور بالذنب.

محدش بيحبني

هذه الجملة تعكس شعورًا عميقًا بالوحدة، لكنها في كثير من الأحيان لا تكون حقيقية. تكرارها يعزل الشخص نفسيًا ويجعله يبتعد عن الآخرين، ما يعزز هذا الإحساس أكثر.

مش هتغير

الإيمان بعدم القدرة على التغيير يُعد من أخطر العوائق النفسية. هذه الجملة تقتل أي دافع للتطور، وتبقي الشخص عالقًا في نفس الدائرة دون محاولة للتحسن.

لماذا هذه الجمل خطيرة؟

يوضح المتخصصون أن العقل البشري يتعامل مع الحديث الداخلي على أنه حقيقة، خاصة مع التكرار. ومع الوقت، تتحول هذه الجمل إلى أفكار تلقائية تؤثر على السلوك والقرارات اليومية.

كما أن الاستمرار في هذا النمط من التفكير قد يؤدي إلى:

  • انخفاض الثقة بالنفس
  • زيادة القلق والتوتر
  • الشعور بالإحباط المستمر
  • العزلة الاجتماعية
  • احتمالية الإصابة بالاكتئاب


كيف تغيّر حديثك مع نفسك؟

لتجنب هذه التأثيرات السلبية، ينصح خبراء الصحة النفسية باتباع بعض الخطوات البسيطة:

  • استبدال الجمل السلبية بعبارات أكثر إيجابية وواقعية
  • التركيز على النجاحات الصغيرة بدل الفشل
  • التوقف عن مقارنة نفسك بالآخرين
  • منح نفسك فرصة للتجربة دون خوف
  • تقبّل الأخطاء كجزء طبيعي من الحياة
