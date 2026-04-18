بالأرقام.. أمير هشام يتغنى بأداء خوان بيزيرا مع الزمالك

أشاد الإعلامي أمير هشام، بلاعب نادي الزمالك خوان بيزيرا، خلال الموسم الحالي، خاصة بعد تأهل الأبيض لنهائي الكونفدرالية.

وكتب أمير هشام عبر فيسبوك: “خوان بيزيرا مع الزمالك هذا الموسم في كل البطولات 35 مباراة 7 أهداف 10 تمريرات حاسمة”.

الزمالك وشباب بلوزداد

نجح فريق الزمالك في التأهل إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تخطيه عقبة شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1-0 بمجموع اللقاءين، في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وحسم الزمالك لقاء الذهاب بالفوز بنتيجة 1-0 في الجزائر، وفي لقاء الإياب انتهى اللقاء في القاهرة بالتعادل السلبي بين الفريقين ليحسم الزمالك البطاقة الأولى للمباراة النهائية.

وشهدت سيطرة متبادلة بين الفريقين على الكرة ولكن دون خطورة على المرمى، سوى في كرتين إحداهما في الدقيقة 26 سجل عدي الدباغ هدفا لنادي الزمالك ولكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل بعد العودة للـ VAR، وفي الدقيقة 45 هدد الفريق الجزائري مرمى المهدي سليمان وكاد أن يحرز هدف التقدم.