كيف احتفل جماهير الزمالك مع اللاعبين بالتأهل لنهائي الكونفدرالية؟

احتفلت جماهير نادي الزمالك مع لاعبي الفريق بطريقة مميزة داخل مدرجات ستاد القاهرة الدولي، عقب حسم التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، في أجواء مليئة بالحماس والهتافات التي أظهرت حالة الفرحة الكبيرة بهذا الإنجاز.

وتبادل اللاعبون التحية مع الجماهير بعد صافرة النهاية، في مشهد يؤكد قوة العلاقة بين الفريق وأنصاره، خاصة بعد تخطي عقبة شباب بلوزداد في نصف النهائي، حيث استفاد الزمالك من فوزه ذهابًا بهدف دون رد، قبل أن يحسم التأهل بالتعادل السلبي إيابًا.

ومنح هذا التأهل الفريق دفعة معنوية كبيرة، دفعت الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال لمنح اللاعبين راحة سلبية، قبل العودة سريعًا للاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها مواجهة بيراميدز في المرحلة الحاسمة من الدوري.

وينتظر الزمالك في النهائي الفائز من مواجهة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة، وسط طموحات جماهيره بمواصلة المشوار نحو التتويج باللقب القاري.