بعد إقصاء الأهلي.. موعد مباراة الزمالك والمصرية الاتصالات في نهائي كأس مصر لكرة السلة

تأهل فريق الزمالك لكرة السلة لنهائي بطولة كأس مصر للرجال لموسم 2025-2026 وذلك عقب تحقيقه الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 71-60 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وبذلك يتأهل الزمالك للمباراة النهائية ويلحق بنظيره المصرية للاتصالات والذي تمكن من الفوز على الاتحاد السكندري في النصف النهائي الآخر بنتيجة 75-72.

موعد مباراة الزمالك والمصرية الاتصالات في نهائي كأس مصر لكرة السلة

تُقام المباراة النهائية يوم غد الأحد الموافق 19 أبريل في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع والتي ستجمع بين الأهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة مساءً.

أحداث مباراة الزمالك والأهلي

وتمكن الزمالك من التقدم في الربع الأول بنتيجة 15-14 قبل أن يواصل تفوقه والتقدم في الربع الثاني وإنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 31-29.

وفي الربع الثالث تمكن الزمالك من حسمه بنتيجة 59-44 قبل أن يحافظ على تفوقه وينهي المباراة بنتيجة 71-60.