غموض يحيط بوفاة ضياء العوضي.. ومحاميه: "لا نعلم متى وكيف رحل"

قال مصطفى مجدي محامي الدكتور الراحل ضياء العوضي، استشاري التخدير والعناية المركزة، كان محترما جدا وأخ عزيز.

وأشار المحامي إلى أن العوضي توفى في دولة الإمارات، خلال بث مباشر عبر صفحته على موقع فيسبوك، وأكد أن سبب الوفاة مجهول وكذلك “مش عارفين توفى من أمته”، وطالب الجميع بالدعاء للراحل لأنه كان شخص طيب و"كان بيعمل خير كتير".

وقبل قليل، أكدت مصادر دبلوماسية وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي داخل مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الوفاة.

وأوضحت المصادر أن القنصلية المصرية في دبي تلقت إخطاراً رسمياً يفيد بالعثور على الجثمان داخل محل إقامته، بعد نحو 24 ساعة من الوفاة، ما استدعى إبلاغ النيابة العامة والطب الشرعي وفق الإجراءات المتبعة.

وأكدت أن التحقيقات لا تزال جارية بالتنسيق مع الجهات الإماراتية المختصة لتحديد السبب الدقيق للوفاة، لافتة إلى عدم وجود مؤشرات حتى الآن على شبهة جنائية، مع متابعة مستمرة من البعثة الدبلوماسية المصرية للتطورات والتواصل مع أسرة الفقيد.