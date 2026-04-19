الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

زوجة ضياء العوضي تفجر مفاجأة: لم نتلق أي إخطار رسمي بوفاته

ضياء العوضي
ضياء العوضي
يارا أمين

كشفت زوجة الدكتور ضياء العوضي، استشاري التغذية العلاجية، عن عدم تلقيها أي إخطار رسمي بشأن وفاته حتى الآن، مؤكدة حالة الغموض التي تحيط بمصيره.

وأوضحت، خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لزوجها على موقع “فيس بوك”، أنها توجهت صباح اليوم إلى وزارة الخارجية، إلا أنها لم تحصل على أي معلومات مؤكدة تفيد بوفاته.

وأضافت أن زوجها متغيب منذ نحو أسبوع، مطالبة الجهات المعنية بالكشف عن مصيره، قائلة: “زوجي مختفٍ من أسبوع.. طمّنوني عليه”.

وأثار حديثها حالة من الجدل والقلق بين المتابعين، في ظل تضارب الأنباء المتداولة حول وفاته خلال الساعات الماضية

وفاة ضياء العوضي

ومن ناحية أخرى أكد الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام ل نقابة الأطباء المصرية، أنه سمع بخبر وفاة الدكتور ضياء الدين شلبي محمد العوضي، مضيفا أن النقابة لم يصلها أي معلومات بعد، بشأن مصير أو حالة الطبيب، التي انتشرت حول وفاته خارج مصر مساء اليوم الأحد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أخبارا تفيد بوفاة الدكتور ضياء الدين شلبي محمد العوضي، استشاري التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي دوام على السفار إليها والإقامة فيها، فيما نفت مصادر قريبة من الدكتور ضياء خبر الوفاة وقالت إنها شائعة ولا أساس لها من الصحة.

كانت أسرة الطبيب، أعلنت عن اختفائه من خلال منشور مطول عبر حسابه على فيسبوك، مؤكدة انقطاع التواصل معه منذ عدة أيام.

وأشار أبو بكر خلال تصريحات خاصة، إلى أن النقابة ليست على تواصل مع الدكتور ضياء العوضي، وأن التواصل الوحيد كان من خلال المحامي الخاص به الذي طلب صورة من البلاغات والشكاوى المقدمة ضده من بعض الحالات المرضية، والتي بناء عليها قررت النقابة إسقاط عضويته.

