رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

حرص محمد شبانة، نجل شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، على نعي الدكتور ضياء العوضي، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، عبّر فيه عن موقف إنساني رغم الخلافات السابقة بينهما.

وكتب شبانة: “تغمد الله الدكتور ضياء العوضي بواسع رحمته.. فبالرغم من أنه كان هناك خلاف بيننا على تلفظه على حليم بما لا يجب أن يُقال، لكن عند الموت يتوقف كل خلاف، وترتفع راية التراحم والتسامح”.

وأضاف: “لا يسعنا إلا أن نقول رحم الله الدكتور ضياء العوضي وأسكنه فسيح جناته، وخالص التعازي لأسرته الكريمة”.

ومن ناحية أخرى أكد الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام ل نقابة الأطباء المصرية، أنه سمع بخبر وفاة الدكتور ضياء الدين شلبي محمد العوضي، مضيفا أن النقابة لم يصلها أي معلومات بعد، بشأن مصير أو حالة الطبيب، التي انتشرت حول وفاته خارج مصر مساء اليوم الأحد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أخبارا تفيد بوفاة الدكتور ضياء الدين شلبي محمد العوضي، استشاري التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي دوام على السفار إليها والإقامة فيها، فيما نفت مصادر قريبة من الدكتور ضياء خبر الوفاة وقالت إنها شائعة ولا أساس لها من الصحة.

كانت أسرة الطبيب، أعلنت عن اختفائه من خلال منشور مطول عبر حسابه على فيسبوك، مؤكدة انقطاع التواصل معه منذ عدة أيام.

وأشار أبو بكر خلال تصريحات خاصة، إلى أن النقابة ليست على تواصل مع الدكتور ضياء العوضي، وأن التواصل الوحيد كان من خلال المحامي الخاص به الذي طلب صورة من البلاغات والشكاوى المقدمة ضده من بعض الحالات المرضية، والتي بناء عليها قررت النقابة إسقاط عضويته.