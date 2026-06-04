عيادة كفر سعد البلد .. إنجازات التأمين الصحي بدمياط في سطور ومشاهد | صور

ترأست الدكتورة رشا مصلح مدير فرع التأمين الصحي بدمياط ، اجتماع المجلس التنفيذي لفرع التأمين الصحي بدمياط بحضور قيادات التامين الصحى ومديري الإدارات والعيادات، لعرض ماتم انجازه داخل الفرع ووحداته على مدار عام.

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وأكدت الدكتورة رشا مصلح مدير فرع التأمين الصحي بدمياط، أنه خلال العام الماضي وحتى يومنا هذا شهد الفرع الكثير من الإنجازات التى كانت تهدف إلى تقديم خدمه طبيه متميزة لمنتفعى التأمين الصحى .

المواطنين اهم الأولويات

واوضحت ، أن الانجازات شملت توفير الكثير من الإمكانيات الطبيه والبشرية داخل الفرع ووحداته.



واكدت على حسن معاملة المنتفعين والتواصل السريع والمباشر لحل المشكلات وتذليل العقبات واكدت على ضرورة وصول الخدمه للمنتفعين وان ذلك من أهم الأولويات التى يجب أن تضع في عين الاعتبار لمديري العيادات ومديري الشؤن الماليه والاداريه بالعيادات.

وأشارت إلى أنه تم انشاء عيادة كفرسعد البلد والتى تمت بمشاركه من المجتمع المدنى بكفر سعد و التى افتتحت الشهر الماضي بحضور الاستاذ الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط.

عيادة كفرسعد البلد



والمبنى تم تجهيزه بالكامل ليشمل عيادات خارجية لجميع التخصصات ومعمل وصيدليات وعيادة أسنان ومركز خدمة عملاء ، وكذلك مركز العلاج الطبيعي والذي تم تجهيز كأول مركز متخصص للعلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة بدمياط حيث يضم خمس أجهزه كومبايند للموجات الصوتيه والتنبيه الكهربى وهذا لم يشهده فرع دمياط من قبل، وتم توريد جهاز اشعه للعيادة وبالفعل تم تشغيله، ويعد مبنى العيادة أول مبنى مستقل لخدمات التأمين الصحي لخدمة أهالي القرية والتخفيف عن كاهلهم.

، كما تم التطرق في إلى ماتم من انجازات داخل باقي عيادات الفرع حيث تم نقل ملكيه اصول 8 وحدات سكنيه إلى هيئة التأمين الصحي بدمياط وضمهم إلى عيادة دمياط الجديدة لاستيعاب المنتفعين.

وبالنسبه لمستشفي الهلال تم توريد جهازين للتخدير للمستشفي ، لخدمه المنتفعين.

كما تم توفير صيدليه ذات مساحه كبيرة بنظام الإيجار تابعه لعيادة الزرقا لتوفير الادويه للمنتفعين والبيع لرغبته المنتفعين بتوفير مكان مناسب للصيدليه.



في نهايه الاجتماع تم توزيع عدد من شهادات التقدير لعدد من الزميلات والزملاء بإدارة الفرع ووحداتة تقديرا لجهودهم خلال الفترة الماضيه.