الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حقيقة وفاة الدكتور ضياء الدين العوضي خارج مصر

الدكتور ضياء الدين شلبي العوضي
الديب أبوعلي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أخبارا تفيد بوفاة الدكتور ضياء الدين شلبي محمد العوضي، استشاري التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي دوام على السفار إليها والإقامة فيها، فيما نفت مصادر قريبة من الدكتور ضياء خبر الوفاة وقالت إنها شائعة ولا أساس لها من الصحة.

يأتي ذلك الجدل في حين لم يصدر أي بيان من أي جهة رسمية حتى الآن بشأن وضع الطبيب ضياء العوضي.

كانت أسرة الطبيب، أعلنت عن اختفائه في منشور مطول عبر حسابه على فيسبوك، مؤكدة انقطاع التواصل معه منذ عدة أيام.

كانت النقابة العامة لأطباء مصر، (الهيئة التأديبية الابتدائية بالنقابة)، أعلنت إسقاط عضوية وشطب الطبيب ضياء الدين شلبي محمد العوضي – استشاري التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم – من سجلات النقابة، وذلك بناء على الدعوى التأديبية المقامة ضده.

حقيقة وفاة الدكتور ضياء العوضي

وتبين للهيئة - بحسب بيان صادر عن نقابة الأطباء - بصورة قطعية قيام الطبيب المذكور بنشر وتقديم آراء ومعلومات طبية غير مثبتة علمياً وتخالف القواعد المعمول بها محليا ودوليا وتضر بالمرضى، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تناولت العديد من التخصصات الطبية التي لا تدخل في نطاق تخصصه، مثل أمراض السكري والكلى والجهاز الهضمي والقلب والأورام والمناعة والاضطرابات الهرمونية وغيرها، مع طرح وسائل علاجية غير معتمدة أو مجازة من الجهات العلمية والرقابية المختصة.
 

وأكدت الهيئة التأديبية في حيثياتها، أن الخطاب الطبي الذي تم تقديمه للجمهور اتسم بالقطع والجزم في قضايا طبية معقدة، مع تقديم استنتاجات غير مثبتة على أنها حقائق علمية، وهو ما يخالف مبادئ الطب المبني على الدليل ويشكل خطراً على الصحة العامة، خاصة في ظل اعتماد بعض المرضى على ما يُنشر عبر المنصات الرقمية كمصدر للمعلومات الطبية.

وأوضحت الهيئة، أن ما ورد في المحتوى المنشور تضمن ـ على سبيل المثال ـ التقليل من مخاطر ارتفاع السكر في الدم والتشكيك في المؤشرات التشخيصية المعتمدة، والترويج لأفكار علاجية غير مدعومة علمياً وتخالف القواعد المعمول بها محليا ودوليا، في مجالات زراعة الأعضاء وعلاج الأورام والنظم الغذائية العلاجية، الأمر الذي قد يدفع المرضى إلى إيقاف علاجات ضرورية أو تبني ممارسات صحية خاطئة تعرض حياتهم للخطر.

كما رأت الهيئة أن ما صدر عن الطبيب يمثل مخالفة صريحة لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب وقانون نقابة الأطباء ولائحة آداب المهنة، إضافة إلى مخالفته القوانين المنظمة للإعلان عن الخدمات الصحية، لما تضمنه المحتوى من ترويج لادعاءات علاجية دون سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة.

وانتهت الهيئة التأديبية إلى ثبوت المخالفات المنسوبة للطبيب ثبوتاً يقينياً، معتبرةً أن ما صدر عنه يشكل خروجاً جسيماً على مقتضيات السلوك المهني القويم وإضراراً بثقة المجتمع في المهنة الطبية،  وبما يمثل خطرا حقيقيا على الصحة العامة، وجموع المرضى المصريين، وغيرهم ممن قد يستجيبون لادعائاته الغير صحيحة، عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وعلى هذا الأساس قررت الهيئة التأديبية غيابياً معاقبته بعقوبة إسقاط عضويته من نقابة الأطباء.

ليخرج بعدها الدكتور ضياء العوضي ليعلن عن سفره إلى خارج مصر مواصلة تقديم وصفاته العلاجية عبر لايفات على فيسبوك.

