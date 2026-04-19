تصعيد تركي ضد السفير الأمريكي.. أربكان يطالب بتحرك رسمي ويرفض مزاعم "التقارب مع إسرائيل"
صور تكشف عن سيطرة القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
وفاة غامضة.. شهادة صادمة من عضو نقابة الأطباء عن الدكتور ضياء العوضي

الدكتور ضياء الدين شلبي العوضي
الديب أبوعلي

قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية، إنه كان أحد أعضاء لجنة التحقيق مع الطبيب الراحل ضياء الدين شلبي محمد العوضي استشاري التخدير والعناية المركزة، وشارك في الجلسة التي انتهت إلى قرار إحالته للهيئة التأديبية، مشيراً إلى أن التحقيقات شهدت محاولات لرده بدعوى عدم الحياد، إلى جانب توترات وتهديدات برفع دعاوى ضده.

وأوضح أمين، أنه شعر بالاستياء خلال جلسات التحقيق، خاصة في ظل عدم إنكار العوضي أو مرافقيه لما نُسب إليه، بل تمسكهم بالدفاع المستميت، مستشهدين بقصص تاريخية مثل جاليليو والأنبياء، وهو ما لم يعكس – بحسب وصفه – أي شعور بالندم أو المراجعة، رغم تعارض ما طُرح مع الحقائق العلمية.

وفاة الدكتور ضياء العوضي في دبي

وأضاف أنه في الجلسة الأخيرة، صافحه العوضي وربت على كتفه قائلاً: “ياريت بس تسمع كلامي وصحتك هتبقى حاجة تانية”، معتبراً أن هذه اللحظة جعلته يوقن بأن الأمر يتجاوز إطار التحقيق التأديبي، وقد يستدعي تدخلاً من نوع آخر.

وتابع أمين أن المسؤولية لا تقع على العوضي وحده، بل تمتد – في رأيه – إلى من دعموه وشجعوه، رغم إدراكهم لما قد يسببه من ضرر لنفسه وللآخرين، مؤكداً أن محبة الإنسان تقتضي مساعدته ومنعه من الإضرار بنفسه أو بالغير.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر دبلوماسية وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي داخل مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الوفاة.
وأوضحت المصادر أن القنصلية المصرية في دبي تلقت إخطاراً رسمياً يفيد بالعثور على الجثمان داخل محل إقامته، بعد نحو 24 ساعة من الوفاة، ما استدعى إبلاغ النيابة العامة والطب الشرعي وفق الإجراءات المتبعة.

وأكدت أن التحقيقات لا تزال جارية بالتنسيق مع الجهات الإماراتية المختصة لتحديد السبب الدقيق للوفاة، لافتة إلى عدم وجود مؤشرات حتى الآن على شبهة جنائية، مع متابعة مستمرة من البعثة الدبلوماسية المصرية للتطورات والتواصل مع أسرة الفقيد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ترشيحاتنا

ويندوز

تحديث KB5083826 لويندوز 11.. نظام لن تراه لكنه ينقذك

One UI 8.5

تحديث One UI 8.5 المجاني يجلب ذكاء Galaxy AI لملايين هواتف سامسونج

مايكروسوفت

تحديث جديد يسرع مستكشف الملفات في ويندوز 11 ويصلح الوضع المظلم ويدعم أرشيفات إضافية

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد