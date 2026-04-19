جامعة عين شمس عن الراحل ضياء العوضي: مفصول منذ 3 سنوات

توفي الدكتور ضياء العوضي استشاري التغذية العلاجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكانت جامعة عين شمس قد أصدرت بيانا تؤكد فيه أن الطبيب المدعو (ض.ا) الذي تحقق معه نقابة الاطباء بسبب تقديمه نصائح طبية للمرضي مخالفة للقواعد الطبية ويدعي انه استاذ بجامعة عين شمس.

وتنفي الجامعة اي صلة لها بالمدعي وانه لم يعد ضمن أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، وأن خدمته قد انتهت رسميًا في الجامعة منذ عام 2023، وذلك وفق القرارات الإدارية المعتمدة والموثقة في سجلات الجامعة.

كما تنفي الجامعة نفياً قاطعاً ما يدعيه المذكور عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تقديم نفسه بصفة "أستاذ بجامعة عين شمس" أو انتمائه الأكاديمي لها، وتؤكد أن هذه الادعاءات غير صحيحة تمامًا وتمثل تضليلًا للرأي العام واعتداءً على اسم وقيمة المؤسسة الجامعية العريقة.

وتشدد الجامعة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة أكاديمية غير حقيقية أو يستخدم اسم الجامعة بصورة تُسيء لها أو تضلل المواطنين، وذلك حفاظًا على مكانة الجامعة وصونًا لحقوق المرضى والمجتمع في الحصول على معلومات موثوقة صادرة من جهات أكاديمية معتمدة.

كما تؤكد جامعة عين شمس تعاونها الكامل مع النقابة العامة للأطباء والجهات المختصة في متابعة الشكاوى المقدمة ضد المذكور، حرصًا على سلامة الممارسة الطبية واحترامًا للقواعد العلمية والمهنية المعتمدة.