كلام نهائي.. وفاة ضياء العوضي في دبي وتحقيقات لكشف الملابسات| تفاصيل

أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، حول وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي داخل مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد تداول أنباء غير مؤكدة حول وفاته، في ظل نفي محاميه في وقت سابق صحة تلك الأنباء.

وأكدت مصادر دبلوماسية لـ"صدى البلد" خبر وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي داخل مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفة أن الجهات المختصة هناك بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها.

وأوضحت المصادر أن القنصلية المصرية في دبي تلقت إخطاراً رسمياً صباح اليوم يفيد بالعثور على جثمان الطبيب داخل مقر إقامته، مشيراً إلى أن السلطات المحلية اكتشفت الواقعة بعد مرور 24 ساعة على حدوثها، وهو ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات المعتادة في مثل هذه الحالات، بما يشمل إخطار النيابة العامة والطب الشرعي.

وتابعت المصادر أن التحقيقات لا تزال جارية من قبل الجهات الإماراتية المختصة، بالتنسيق مع الطب الشرعي، لتحديد السبب الدقيق للوفاة، لافتا إلى أنه لا توجد حتى الان أي دلائل أو معلومات تشير إلى وجود شبهة جنائية، كما شدد على أن البعثة الدبلوماسية المصرية تتابع تطورات الموقف بشكل دقيق ومستمر، لضمان وضوح كافة التفاصيل والتواصل مع أسرة الفقيد.

ومن المنتظر أن تكشف نتائج التحقيقات والتقارير الطبية خلال الفترة المقبلة عن الأسباب النهائية للوفاة، في ظل متابعة رسمية دقيقة من الجانبين المصري والإماراتي.