جيش الاحتلال يحذر: جنوب لبنان منطقة محظورة والاقتراب من الليطاني ممنوع
تصعيد تركي ضد السفير الأمريكي.. أربكان يطالب بتحرك رسمي ويرفض مزاعم "التقارب مع إسرائيل"
صور تكشف عن سيطرة القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

العدادات الكودية
العدادات الكودية
محمد البدوي

في خطوة جديدة تكشف حجم التوسع في منظومة تنظيم استهلاك الكهرباء، أعلنت وزارة الكهرباء عن مفاجأة تتعلق بالعدادات الكودية، والتي أصبحت أحد أهم أدوات ضبط الاستهلاك داخل المباني المخالفة، حيث أكدت الوزارة أن هذه المنظومة تهدف إلى تحقيق العدالة في احتساب الاستهلاك والحد من الهدر وسرقة التيار، ضمن خطة أوسع لتطوير الشبكة وتحسين كفاءتها.

أجرى الإعلامي أحمد موسى مداخلة هاتفية مع المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، للحديث عن خطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار، وتنظيم استهلاك المباني المخالفة وتقنين الأوضاع.

العدادات الكودية للمباني المخالفة

كشف المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن فلسفة الوزارة في العدادات الكودية للمباني المخالفة غير القانونية ليكون وسيلة لقياس استهلاك المبنى المخالف ليحصل المواطن على حقه، وأن العداد الكودي موجود في ورشة، منزل، مصنع طالما أنه غير قانوني وغير مرخص ولكنه يستهلك الكهرباء.

الهدف من العداد الكودي

وأكد “عبد الغني”، أن الهدف من العداد الكودي هو حصول المواطن على حقه في سعر الكهرباء حيث كان قبل ذلك العداد يتم احتساب الفاتورة تقديريًا بشكل جزافي ويرافقه حدوث هدر.

تم تركيب 2.6 مليون عداد كودي

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه تم تركيب 2.6 مليون عداد كودي منذ أغسطس عام 2024 ويتم تركيبه لحين تعديل الوضع من قبل الحي أو الوحدة المحلية ويأتي بما يفيد ذلك ويذهب لشركة الكهرباء، موضحا أن العداد الكودي لا يترتب عليه أي حقوق قانونية لأصحاب المباني المخالفة.

محاسبة المستفيدين من العداد الكودي

وأشار إلى أنه يتم محاسبة المستفيدين من العداد الكودي بسعر التكلفة الفعلية للكهرباء دون الحصول على الدعم وهذا لتشجيع المواطنين هؤلاء على التصالح وتقنين أوضاعهم.

الحد من سرقات التيار الكهربائي

وشدد  على أن العداد الكودي يحد من سرقات التيار الكهربائي، نافيًا ما يتردد عن تطبيق الزيادة في سعر الكهرباء على العداد الكودي بأثر رجعي، لافتا إلى أنه فور تحرير محضر عداد كهربائي يتم تسليم الشخص المخالف عداد كودي، وتم وقف نظام عداد الممارسة في الكهرباء منذ شهر أغسطس 2024.

 18 ألف ميجاوات تم توفيرها خلال أسبوع

ونوه إلى أن العداد الكودي يمنع الهدر في استهلاك الكهرباء ويحقق الترشيد في الاستخدام، مضيفا أن 18 ألف ميجاوات ساعة تم توفيرها خلال أسبوع ترشيد الكهرباء، بينما تخصيص يوم الأحد للعمل عن بعد في المصالح الحكومية وفر أكثر من 4 آلاف ميجا وات.

 لأول مرة إدخال بطاريات التخزين على الشبكة

وأوضح أنه يتم لأول مرة إدخال بطاريات التخزين على الشبكة القومية للكهرباء لاستقرار الشبكة، متابعا أنه تم إدخال 3 آلاف ميجاوات ساعة على الشبكة القومية للكهرباء خلال 2026 وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال فصل الصيف، موجها برسالة طمأنة بشأن توفير الكهرباء.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ترشيحاتنا

القومي للمرأة ينظم ندوة توعوية بحي الأسمرات في ضوء مبادرة "معًا بالوعي نحميها" بمشاركة أبطال مسلسل "الحلم"

"معًا بالوعي نحميها".. قومي المرأة ينظم ندوة توعوية بحي الأسمرات بمشاركة أبطال مسلسل "الحلم"

الأضاحي

هل تشتري الآن؟ تحركات جديدة في أسعار الأضاحي 2026

الدكتور ضياء الدين شلبي العوضي

وفاة غامضة.. شهادة صادمة من عضو نقابة الأطباء عن الدكتور ضياء العوضي

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد