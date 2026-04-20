الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

في خطوة جديدة تكشف حجم التوسع في منظومة تنظيم استهلاك الكهرباء، أعلنت وزارة الكهرباء عن مفاجأة تتعلق بالعدادات الكودية، والتي أصبحت أحد أهم أدوات ضبط الاستهلاك داخل المباني المخالفة، حيث أكدت الوزارة أن هذه المنظومة تهدف إلى تحقيق العدالة في احتساب الاستهلاك والحد من الهدر وسرقة التيار، ضمن خطة أوسع لتطوير الشبكة وتحسين كفاءتها.

أجرى الإعلامي أحمد موسى مداخلة هاتفية مع المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، للحديث عن خطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار، وتنظيم استهلاك المباني المخالفة وتقنين الأوضاع.

العدادات الكودية للمباني المخالفة

كشف المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن فلسفة الوزارة في العدادات الكودية للمباني المخالفة غير القانونية ليكون وسيلة لقياس استهلاك المبنى المخالف ليحصل المواطن على حقه، وأن العداد الكودي موجود في ورشة، منزل، مصنع طالما أنه غير قانوني وغير مرخص ولكنه يستهلك الكهرباء.

الهدف من العداد الكودي

وأكد “عبد الغني”، أن الهدف من العداد الكودي هو حصول المواطن على حقه في سعر الكهرباء حيث كان قبل ذلك العداد يتم احتساب الفاتورة تقديريًا بشكل جزافي ويرافقه حدوث هدر.

تم تركيب 2.6 مليون عداد كودي

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه تم تركيب 2.6 مليون عداد كودي منذ أغسطس عام 2024 ويتم تركيبه لحين تعديل الوضع من قبل الحي أو الوحدة المحلية ويأتي بما يفيد ذلك ويذهب لشركة الكهرباء، موضحا أن العداد الكودي لا يترتب عليه أي حقوق قانونية لأصحاب المباني المخالفة.

محاسبة المستفيدين من العداد الكودي

وأشار إلى أنه يتم محاسبة المستفيدين من العداد الكودي بسعر التكلفة الفعلية للكهرباء دون الحصول على الدعم وهذا لتشجيع المواطنين هؤلاء على التصالح وتقنين أوضاعهم.

الحد من سرقات التيار الكهربائي

وشدد على أن العداد الكودي يحد من سرقات التيار الكهربائي، نافيًا ما يتردد عن تطبيق الزيادة في سعر الكهرباء على العداد الكودي بأثر رجعي، لافتا إلى أنه فور تحرير محضر عداد كهربائي يتم تسليم الشخص المخالف عداد كودي، وتم وقف نظام عداد الممارسة في الكهرباء منذ شهر أغسطس 2024.

18 ألف ميجاوات تم توفيرها خلال أسبوع

ونوه إلى أن العداد الكودي يمنع الهدر في استهلاك الكهرباء ويحقق الترشيد في الاستخدام، مضيفا أن 18 ألف ميجاوات ساعة تم توفيرها خلال أسبوع ترشيد الكهرباء، بينما تخصيص يوم الأحد للعمل عن بعد في المصالح الحكومية وفر أكثر من 4 آلاف ميجا وات.

لأول مرة إدخال بطاريات التخزين على الشبكة

وأوضح أنه يتم لأول مرة إدخال بطاريات التخزين على الشبكة القومية للكهرباء لاستقرار الشبكة، متابعا أنه تم إدخال 3 آلاف ميجاوات ساعة على الشبكة القومية للكهرباء خلال 2026 وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال فصل الصيف، موجها برسالة طمأنة بشأن توفير الكهرباء.

