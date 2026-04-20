الخارجية الإيرانية: لم نتخذ قرارا بشأن الجولة الثانية من المحادثات مع واشنطن

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الإيرانية، قالت إننا لم نتخذ قرارا بعد بشأن الجولة الثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة.



وأضافت الخارجية الإيرانية، أن الإجراءات الأمريكية تعكس عدم جدية واشنطن في المفاوضات، وأن أمريكا انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار بحصارها البحري لموانينا.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، أننا سنتعامل مع الإجراءات الأمريكية بحذر، وأن أمريكا هاجمتنا خلال المفاوضات مرتين واغتالت كبار المسؤولين الإيرانيين.

كما أعلن نائب الرئيس الإيراني، أن استقرار أسعار الوقود مرهون بإنهاء الضغوط على إيران وحلفائها، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأضاف السفير الإيراني في موسكو، أن إيران تضمن سلامة المرور عبر هرمز بموجب نظام قانوني.

ولفت السفير الإيراني في موسكو، إلى أن طهران أكثر وحدة من ذي قبل ولدينا إرادة حديدية، وأن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على بلادنا باءت بالفشل.