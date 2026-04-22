الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات نظافة ومواجهة التعديات وتحسين مستوى الخدمات ببني سويف

ازالات بني سويف
ازالات بني سويف

وجه اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف باستمرار تكثيف الجهود الميدانية بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم منظومة النظافة والتجميل، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب متابعة الالتزام بقرارات ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق الانضباط بالشارع.

وفي هذا الإطار، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة محمد بكري تنفيذ قرار غلق المحلات وترشيد استهلاك الكهرباء، حيث تم غلق وتشميع عدد من المحلات والكافيهات المخالفة، إلى جانب متابعة سير العمل باللجان الفنية لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء، كما تم تنفيذ حملة موسعة لرفع المخلفات من عدد من الشوارع الحيوية، شملت شارع الروضة، وترعة البوصة، وسيد عبد اللطيف، ورياض، وموقع الصهاريج، والطريق الدائري، وكورنيش النيل، وطريق السادات، وطريق الأزهري، وعبد السلام عارف، وجسر إسلام

فيما قامت إدارة الحدائق بتقليم الأشجار بشارع عبد المنعم حافظ خلف الاستاد الرياضي، وإزالة شجرة بشارع بورسعيد على الإبراهيمية، كما تم رفع كميات كبيرة من المخلفات بعدد من القرى التابعة، منها مدخل تزمنت الشرقية ومدخل الدوية وبجوار مصنع المواسير البلاستيك وقرى الزرابي وسليمان أبو علي والحلابية والشيخ هارون، كما تم إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحيتي بني هارون ومحي الدين على مساحة 2 قيراط، وإيقاف أعمال شدة خشبية للدور الأول العلوي، فضلًا عن متابعة إصلاح كسر ماسورة مياه بمنطقة منشأة حيدر وتزمنت الشرقية.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة  أحمد توفيق جهوده المكثفة، حيث تم تنفيذ أعمال رش وتعقيم لمكافحة الناموس والحشرات بعدد من المناطق، إلى جانب تركيب كشافات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية بمنطة تغذية محول المهندس ومحول السكة الحديد لترشيد استهلاك الكهرباء، كما تم تنفيذ حملات لرفع الإشغالات وتكويد التكاتك بشوارع المدينة، مع استمرار حملات إزالة التعديات، ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية، إلى جانب أعمال تمهيد الطرق ورفع المخلفات وصيانة كشافات الإنارة ومتابعة ملفات التصالح والتقنين.

وفي مركز ومدينة ناصر، نفذت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم حملات نظافة مكثفة شملت شوارع المدينة والشناوية، منها شارع الجيش والمصرف القبلي والبحري وطريق الصحارة ومنطقة المعهد الديني وشارع أبو بكر الصديق والمنشية والشامية والسبخاية وعزبة إبراهيم باشا ومنطقة السقايا ومصنع الثلج، حيث تم رفع التراكمات وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تم عقد لقاء مفتوح مع المواطنين بقرية أشمنت لبحث شكاوى التصالح والعمل على حلها، إلى جانب متابعة أعمال النظافة وتمهيد الطرق بالقرية، وفي قرية بهبشين تم تمهيد الشوارع ومتابعة توصيل شبكة الإنترنت الأرضي والغاز الطبيعي واستكمال إنشاء ملحق مدرسة الشهيد محمد رجب.

وفي مركز ومدينة الفشن، التقى رئيس المركز  مدحت صلاح عددًا من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وبحث شكواهم في عدد من القطاعات الخدمية، شملت مياه الشرب والصرف الصحي وإشغالات الطرق والتصالح، مع توجيه الجهات المختصة بسرعة الاستجابة، كما تابع أعمال التجهيز لرصف طريق مجزر الفشن الذي يربط المدينة بعدد من القرى، في إطار دعم مشروعات الخطة الاستثمارية وتحسين شبكة الطرق.

وفي مركز ومدينة ببا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة  أحمد علاء الدين جهودها في رفع كفاءة منظومة النظافة، حيث تم تنفيذ حملات موسعة بشوارع المدينة، شملت شارع الشباب، والعمدة، ومعمل البرج، والمطحن بفابريقة ببا، والمشروع، وصدقي، والمسجد الغربي، وهايبر بنده، وبنك مصر، والمسجد الكبير، ومحيط إدارة الأوقاف، وشارع رشدي، مع تفريغ الحاويات وتوريد أكثر من 80 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بسمسطا، إلى جانب رفع الإشغالات بمداخل كوبري المحطة وشارع المستشفى غرب، فيما تواصلت أعمال النظافة وتمهيد الطرق بمداخل القرى والشوارع الرئيسية.

فيما عقد رئيس مركز ومدينة سمسطا  أسامة يونس، ، اجتماعًا  بالإدارة الهندسية، ومسؤول المتغيرات المكانية، والمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية. ، وذلك في ضوء توجيهات المحافظ بتكثيف الرقابة على التعديات ومنع حدوث أي تجاوزات جديدة. كما تم خلال الاجتماع مناقشة سير العمل في ملف التصالح، وتأكيد أهمية تسهيل الإجراءات للمواطنين وتوفير خدمة سريعة وفعالة. وخلال زيارته للمركز التكنولوجي، التقى رئيس المركز بعدد من المواطنين الذين حضروا لتقديم طلبات التصالح، حيث استمع إلى استفساراتهم وقدم التوجيهات لتبسيط الإجراءات في ضوء القانون.

العاهل المغربي ورئيس الامارات يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

البرازيل أول دولة في نصف الكرة الأرضية الغربي تدرج الطب الصيني في مستشفياتها الحكومية

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

يارا
يارا
يارا

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران

