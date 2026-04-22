رئيس جامعة بني سويف يفتتح تجديد قاعة كبار الزوّار بمركز المؤتمرات | صور

افتتح الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، قاعة كبار الزوار بمركز المؤتمرات بالجامعة بعد الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير التي نُفذت وفق أحدث طرق التجديد والتصميم المعماري، وذلك في إطار خطة الجامعة لتحديث بنيتها التحتية وتوفير بيئة متميزة لاستقبال الوفود والفعاليات العلمية والثقافية.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور أحمد فاروق، مدير مركز المؤتمرات، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد رئيس الجامعة خلال الافتتاح أن تجديد قاعة كبار الزوار يأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية، وتوفير قاعات حديثة تليق بالوفود الرسمية والضيوف من داخل مصر وخارجها، موضحا أن أعمال التطوير شملت تحديث التصميم الداخلي للقاعة باستخدام أحدث تقنيات الإضاءة والديكور، مع مراعاة الطابع الرسمي والهوية المؤسسية للجامعة، بما يضمن توفير بيئة راقية ومتكاملة لعقد اللقاءات والاجتماعات المهمة، ومناقشة الرسائل العلمية ، مؤكدا أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير بنيتها التحتية بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو دعم الابتكار والتميز المؤسسي.

من جانبه، أشاد الدكتور أبو الحسن عبد الموجود بجهود الجامعة في تطوير مرافقها بما يخدم المجتمع الأكاديمي والبيئة المحيطة، مؤكداً أن قاعة كبار الزوار ستسهم في تعزيز دور الجامعة كمركز إشعاع علمي وثقافي قادر على استضافة الفعاليات الدولية والمحلية بكفاءة عالية.

كما أوضح الدكتور أحمد فاروق أن مركز المؤتمرات يشهد خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع كفاءته التشغيلية وتوفير أحدث التجهيزات التقنية، بما يواكب المعايير العالمية في تنظيم المؤتمرات والندوات لافتا إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بتقديم نموذج متكامل في إدارة المنشآت الجامعية، ويعزز من قدرتها على بناء شراكات أكاديمية ومجتمعية مستدامة.



