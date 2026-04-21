محافظ بني سويف يناقش مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم، اجتماعًا لمناقشة مستجدات سير العمل في ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، كامل علي غطاس السكرتير العام، في إطار متابعة هذا الملف الحيوي وتسريع معدلات الإنجاز.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة للتقنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ونسب الإنجاز في أعمال الفحص والمعاينات والتعاقد، إلى جانب متابعة موقف استرداد أراضي الدولة وإزالة التعديات، مع الوقوف على المعوقات التي تواجه بعض الحالات، والعمل على تذليلها بالتنسيق بين الجهات المعنية.

ووجّه المحافظ بعدد من التكليفات المهمة، شملت تنفيذ حصر دقيق على الطبيعة لكافة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والانتهاء من جميع حالات الاسترداد ورفعها على المنظومة الإلكترونية، وسرعة إنهاء طلبات التقنين المنتظرة التعاقد، والانتهاء من المعاينات المطلوبة، مع استكمال إزالة كافة التعديات، ورفع جميع المستندات الخاصة بالعقود ومرفقاتها على المنظومة.

كما شدد المحافظ على ضرورة حصر كافة أراضي أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة الواسطى، خاصة في محيط الطلبات المقدمة، والانتهاء من ذلك خلال الفترة المحددة، إلى جانب سرعة الانتهاء من عقود الإيجار الخاصة بالإصلاح الزراعي، مع الالتزام بتطبيق القيم السعرية الجديدة المعتمدة.

حضر الاجتماع الأستاذ عمرو محمود مدير إدارة أملاك الدولة، والأستاذة سمر فتحي رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد الأراضي، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرو إدارات الشؤون القانونية والميزانية بديوان عام المحافظة، ومسؤولو إدارات أملاك الدولة بمراكز ومدن المحافظة.